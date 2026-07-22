Na društvenim mrežama pojavile su se objave koje su izazvale brojne reakcije zbog sadržaja usmerenog ka Andreju Vučiću.

Na svom Fejsbuk profilu Milomir Jaćimović objavio je poruku u kojoj, između ostalog, navodi:

"Andreju Vučiću... želim da im se crni barjak na kućama vijorio i ne imali roda i poroda..."

U istoj objavi izneo je i niz optužbi na račun Andreja Vučića i kompanije koju pominje.

U komentarima još oštrije poruke

Pored same objave, pažnju su privukli i komentari ispod nje.

Jedna korisnica, predstavljena kao Zdravinka Vujnović, napisala je:

"Daće Bog da im sve po kući plače, samo pop peva."

Objava i komentar izazvali su brojne reakcije korisnika društvenih mreža.

Polemike na društvenim mrežama

Objave sa ovakvim sadržajem dodatno su pojačale političke polemike na društvenim mrežama.

Dok jedni smatraju da je reč o političkom govoru, drugi ocenjuju da ovakve poruke predstavljaju nedopustiv način komunikacije i da doprinose daljem podizanju tenzija u javnom prostoru.