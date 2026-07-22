Na društvenim mrežama pojavile su se objave koje su izazvale brojne reakcije zbog sadržaja usmerenog ka Andreju Vučiću.
Na svom Fejsbuk profilu Milomir Jaćimović objavio je poruku u kojoj, između ostalog, navodi:
"Andreju Vučiću... želim da im se crni barjak na kućama vijorio i ne imali roda i poroda..."
U istoj objavi izneo je i niz optužbi na račun Andreja Vučića i kompanije koju pominje.
U komentarima još oštrije poruke
Pored same objave, pažnju su privukli i komentari ispod nje.
Jedna korisnica, predstavljena kao Zdravinka Vujnović, napisala je:
"Daće Bog da im sve po kući plače, samo pop peva."
Objava i komentar izazvali su brojne reakcije korisnika društvenih mreža.
Polemike na društvenim mrežama
Objave sa ovakvim sadržajem dodatno su pojačale političke polemike na društvenim mrežama.
Dok jedni smatraju da je reč o političkom govoru, drugi ocenjuju da ovakve poruke predstavljaju nedopustiv način komunikacije i da doprinose daljem podizanju tenzija u javnom prostoru.
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