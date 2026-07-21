„Za mene je bilo iznenađenje kada sam saznao da je između mene i gospodina ministra postojao sukob. Naš odnos sam doživljavao kao profesionalan: sa složenim pitanjima i različitim stavovima. Tako i treba da bude između dve institucije tokom velikog rata. Ako sam nekoga nečim uvredio: Mihailo Albertoviču, izvinite. Znam da umem da budem grub. Ali molim i vas, i sve one koji sada sa velikim interesovanjem prate ovu priču: hajde da se ne fokusiramo na lično, već na ono suštinsko. Na pobedu.“, napisao je Sirski u kolumni za Militarnij.

Sirski takođe piše da bi svođenje ovog rata na sukob dve osobe bilo „najveća usluga koju možemo učiniti neprijatelju“.

„I druga misao, iz koje proizlazi sve što ću dalje reći: rat dobija stvarni rad, a ne javna drama oko njega. Zato dalje neće biti reči o odnosima, već o radu. Počnimo od osnovnih stvari koje su izgubljene u ovoj raspravi. Ministarstvo odbrane znači obezbeđivanje vojske, nabavke, kreiranje politika i civilnu kontrolu nad Oružanim snagama Ukrajine. To je ogroman posao bez kojeg vojska ne može da ratuje. Ministar ne mora lično da bude na prvoj liniji i ne mora da bude strateg rata. To nije njegov zadatak niti njegova odgovornost. Strategija rata, planiranje operacija i situacija na frontu - prema zakonu - moja su odgovornost pred vrhovnim komandantom. Udarci velikog dometa, izolacija Krima - to sprovode Oružane snage Ukrajine, Služba bezbednosti Ukrajine, Glavna obaveštajna uprava i Državna granična služba, a sve se koordinira sa vrhovnim komandantom i sa mnom. Ne zato što ja nekome „ne dozvoljavam“ da učestvuje u uspehu, već zato što su tako izgrađeni institucionalni procesi u svim vojskama sveta.“, naveo je Sirski.

Dodao je da su neopravdane optužbe da „nema strategiju“, jer se strategija, prema njegovim rečima, predstavlja vrhovnom komandantu, a njen rezultat se vidi na frontu.

„Služim u vojsci više od 40 godina. Ja sam vojni čovek: ne postavljam ultimatume svom nadređenom i ne komandujem vojskom preko mesindžera. Armijom od milion ljudi ne upravlja se preko Vocapa. Njome se upravlja kroz štabove, naređenja i odgovornost komandanata na terenu. Jedna od nedavnih odluka bila je da komandantima korpusa prenesem ovlašćenja, uključujući i ona koja se odnose na premeštaj vojnika unutar korpusa. To je upravo suprotno od upravljanja iz jednog centra“, naveo je Sirski.

Protesti zbog smene Fedorova

Od 16. jula u Kijevu i drugim gradovima održavaju se protesti sa zahtevima da se Mihailo Fedorov vrati na mesto ministra odbrane i da se smeni glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Oleksandar Sirski.

Zelenski je priznao da ministar Fedorov i glavnokomandujući Sirski nisu uspeli da pronađu zajednički jezik i da problemi na bojnom polju, u brigadama i sa mobilizacijom ostaju nerešeni.

Zelenski je 18. jula izjavio da je razgovarao sa bivšim ministrom odbrane Mihailom Fedorovim i glavnokomandujućim Oružanih snaga Ukrajine Oleksandrom Sirskim i obećao da će „odluke u vezi sa vojskom biti pripremljene“, piše Ukajinska pravda.

Bloomberg je juče objavio da Zelenski razmatra smenu vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine Oleksandra Sirskog i da bi njegovo mesto bi mogao da preuzme komandant Združenih snaga Mihailo Drapatij, usled sve glasnijih zahteva demonstranata. Više o tome možete pročitati OVDE.

