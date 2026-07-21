Umesto mirnog doma, dočekali su ih desetine tek izleglih pilića koji su trčkarali po kuhinji i glasno cvrkutali.

Sve je počelo kada je gospođa Džijang pre odlaska na dvodnevni odmor u supermarketu kupila 90 jaja, ne sluteći da će se po povratku dogoditi pravo malo čudo. Čim je otvorila vrata stana, začula je neobično piskutanje koje ju je potpuno zbunilo.

Kako je kasnije ispričala, u prvi mah pomislila je da joj se priviđa. Međutim, kada je ušla u kuhinju, ugledala je desetine pilića koji su se već izlegli, dok su se ostali još probijali kroz ljuske. Od ukupno 90 kupljenih jaja čak 70 se uspešno izleglo.

Stručnjaci navode da su jaja koja se prodaju u supermarketima uglavnom neplodna, zbog čega je ovakav slučaj izuzetno redak. Pretpostavlja se da su visoke letnje temperature u stanu stvorile idealne uslove za prirodnu inkubaciju i omogućile razvoj embriona.

Nakon početnog iznenađenja porodica je brzo reagovala. Od starih džempera napravili su privremeno gnezdo kako bi pilićima bilo toplo, dok su ih hranili toplom kašom od pirinča uz pomoć šprica. Zahvaljujući njihovoj brizi, svi pilići su ostali zdravi i uspešno preživeli prve dane života.

Porodica je odlučila da dva pilića zadrži kao kućne ljubimce, dok su ostali prebačeni u porodično selo, gde će o njima brinuti roditelji gospođe Džijang. Neverovatna priča ubrzo se proširila društvenim mrežama i izazvala brojne komentare korisnika koji nisu mogli da veruju da se ovako nešto zaista dogodilo.