Američka vojska pokrenula novi talas udara na Iran, saopštila je Centralna komanda SAD (CENTCOM). Ističu da je "cilj napada da se dodatno oslabe iranske vojne sposobnosti koje se koriste za napade na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu".

Donald Tramp zapretio je snažnim odgovorom nakon pogibije trojice američkih vojnika u napadima za koje Vašington optužuje Teheran.

Si-En-En prenosi da SAD povećavaju broj vojnih aviona na Bliskom istoku usled naglog rasta tenzija sa Iranom, kao i da bi dodatno angažovanje vojnih resursa moglo Trampu da pruži više opcija dok razmatra naredne korake u eskalaciji sukoba.

Iranska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da je njena mornarica izvela tri istovremena napada u kojima je, kako tvrdi, nanela "teške udarce" američkoj vojsci.

Iran je uključen u "rat punih razmera" sa Sjedinjenim Američkim Državama i mora da prihvati posledice tog sukoba, izjavio je iranski predsednik Masud Pezeškijan.

Jemenska pobunjenička grupa Huti, koju podržava Iran, objavila je pomorsku blokadu Saudijske Arabije, nakon što su dve strane prošle nedelje razmenile vatru, prvi put posle nekoliko godina.

Avio-kompanija "Er Frans" saopštila je da obustavlja letove za Rijad i Dubai zbog pogoršanja bezbednosne situacije u regionu.

Posrednici su Iranu preneli predlog za deeskalaciju sukoba, koji bi podrazumevao desetodnevni prekid vatre radi pronalaženja načina za oživljavanje privremenog sporazuma postignutog prošlog meseca. Iranski ministar unutrašnjih poslova Eskandar Momeni nalazi se u poseti Pakistanu, jednom od ključnih posrednika u mirovnim pregovorima dve strane.

Izraelska vojska započela je "pilot-program" delimičnog povlačenja iz južnog Libana, predavši kontrolu nad tri sela libanskim oružanim snagama, saopštile su Izraelske odbrambene snage (IDF).

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Iran gađao objekat Amazona u Bahreinu

Iranska Revolucionarna garda saopštila je da je gađala infrastrukturu američke kompanije "Amazon" u Bahreinu, preneli su u utorak iranski državni mediji.

Vlasti Bahreina nisu zvanično potvrdile te navode.

Iran: Pogođeni američki vojni ciljevi u Kuvajtu i Bahreinu

Iranska Revolucionarna garda saopštila je da je u utorak pogodila američke vojne ciljeve, uključujući sisteme protivvazduhoplovne odbrane u Bahreinu i Kuvajtu, preneli su iranski državni mediji.

Garda navodi da je pogodila dva sistema protivvazduhoplovne odbrane i radarsko postrojenje u dve američke baze u Bahreinu, kao i sisteme protivraketne odbrane, radare i sisteme za prijem satelitskog signala u Kuvajtu.

"Posle ovog radarskog udara, neprijatelj treba da se pripremi za još odlučnije i snažnije talase napada dronovima i raketama", navodi se u saopštenju koje je prenela iranska agencija Irna.

Gotovo 100 američkih vojnika povređeno u iranskim napadima za dve nedelje

Pentagon je saopštio da je tokom protekle dve nedelje eskalacije napada na Iran povređeno gotovo 100 američkih vojnika, dok je Teheran pokrenuo novi talas odmazde nakon desete uzastopne noći udara.

Portparol Pentagona Šon Parnel rekao je da je velika većina povređenih zadobila samo "lakše potrese mozga" i da se 96 odsto njih u međuvremenu vratilo na dužnost.

Parnel je reagovao na pisanje Njujork tajmsa da je uskraćivao informacije o povredama američkih vojnika u iranskim napadima.

Avio-kompanija "Er Frans" obustavila letove za Dubai i Rijad

Francuska aviokompanija "Er Frans" obustavila je letove ka Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Rijadu u Saudijskoj Arabiji zbog bezbednosne situacije u regionu, saopštila je kompanija.

"Bezbednost naših putnika i posada je apsolutni prioritet", navodi se u saopštenju Er Fransa, koji je odluku doneo zbog pogoršanja bezbednosnih prilika nakon intenziviranja iranskih udara na zemlje Persijskog zaliva.

Letovi za Rijad biće obustavljeni do 24. jula, odnosno do 25. jula za polaske iz saudijske prestonice, dok su letovi za Dubai suspendovani do 27. jula, odnosno do 28. jula za polaske iz tog grada.

Posada tankera napustila brod nakon prijavljenog napada u Ormuskom moreuzu

Britanska agencija za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) saopštila je da je posada jednog tankera napustila brod nakon što je prijavljeno da je plovilo pogođeno nepoznatim projektilom u Ormuskom moreuzu.

Incident se dogodio osam nautičkih milja istočno od omanskog Limaha, a nadležne vlasti sprovode istragu.

Prema navodima agencije, službenik za bezbednost kompanije koja upravlja tankerom prijavio je da je posada napustila plovilo i ukrcala se u čamac za spasavanje, kao i da nije prijavljena šteta po životnu sredinu.

UKMTO nije objavio identitet broda niti njegovog vlasnika.

Cene nafte miruju oko najvišeg nivoa usred povećanih tenzija

Cene nafte zadržale su se blizu najviših nivoa u poslednjih pet sedmica, dok investitori procenjuju rizike po snabdevanje izazvane sukobima na Bliskom istoku i istovremeno prate nova diplomatska nastojanja u cilju smirivanja situacije.

Nakon što su obe referentne vrste tokom dana oscilovale između rasta i pada, cena severnomorske nafte Brent stabilizovala se na oko 88 dolara po barelu, dok se američka sirova nafta "WTI" kretala oko 82,5 dolara za barel.

Rast cena usledio je nakon odluke jemenskih pobunjenika Huta, koje podržava Iran, da zabrane pomorski saobraćaj iz Saudijske Arabije, što je pojačalo zabrinutost za isporuke energenata preko Crvenog mora.

SAD: Gađani komandni centri i raketni položaji Irana

U širem saopštenju američke vojske navodi se da je od tri časa ujutru, prema lokalnom vremenu, izveden novi talas napada na Iran.

Američke snage gađale su, kako se ističe, iranske vojne komandne centre, pomorske kapacitete, položaje za lansiranje raketa i dronova, kao i sisteme protivvazdušne odbrane, "kako bi oslabile sposobnost Teherana da nastavi napade na komercijalne brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz".

U saopštenju se podvlači da se plovidba komercijalnih brodova kroz taj važan međunarodni pomorski koridor nastavlja.

SAD izvele nove udare na Iran, pojačavaju vojno prisustvo na Bliskom istoku

Američka Centralna komanda saopštila je kasno u ponedeljak da su Sjedinjene Države izvele nove napade na Iran, nekoliko sati nakon što je predsednik Donald Tramp upozorio da će Teheran "platiti" zbog pogibije trojice američkih vojnika u prethodnih nekoliko dana.

Iranski državni mediji javili su da su se eksplozije čule na više lokacija.

SAD istovremeno povećavaju broj borbenih aviona na Bliskom istoku, dok Tramp razmatra naredne korake, rekao je američki zvaničnik.