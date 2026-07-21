Ukrajinski marinci su izvršili napad na ruske položaje u delu Hersonske oblasti, koristeći FPV dronove lansirane sa bespilotnih plovila Barakud. Tokom operacije, jedno plovilo je uništeno u ruskom napadu, ali su preostale bespilotne platforme uspele da izvrše zadatak i pogode nekoliko ciljeva iza linije fronta, tvrdi ukrajinska strana.

Prema saopštenju 40. odvojene brigade marinaca, operacija je kombinovala mornaričke dronove, vazdušno izviđanje i FPV letelice kako bi napala ruske položaje.

Tokom misije, ruske snage su ispalile četiri "lanceta" na bespilotno plovilo, uništivši ga u tom procesu. Uprkos tome, ostala plovila su stigla do mete, piše Kijev post.

Nakon dodatnog izviđanja, FPV dronovi su pogodili nekoliko ruskih ciljeva, među kojima su bila vozila i vojna oprema, kamuflirani položaji i grupe ruskih vojnika, navodi ukrajinska strana.

Prvi put u borbi

Operacija je izvedena samo nekoliko dana nakon što je ukrajinska mornarica prvi put javno predstavila pomorski dron Barakuda.

Video koji je mornarica tada objavila kamikaza Barakuda udara u napušteni brod koji su, prema ukrajinskim tvrdnjama, ruske snage koristile kao osmatračnicu. Prikazano je i drugo bespilotno plovilo opremljeno raketnim modulom koje napada ruske položaje duž obale.

Ukrajinska mornarica je saopštila da kombinovanje različitih bespilotnih sistema značajno povećava mogućnost otkrivanja i uništavanja neprijateljskih ciljeva.

Istovremeno, Ukrajina radi na proširenju mogućnosti svojih pomorskih dronova. Kako je krajem juna rekao za Biznis insajder komandant GUR-a, poznat po pozivnom znaku „Devjatuj“, u toku je razvoj sistema koji bi omogućio bespilotnim plovilima da presretnu i prate brodove pod sankcijama u Crnom moru, umesto da ih uništavaju.

Prema ovim planovima, buduće verzije pomorskih dronova trebalo bi da budu u stanju da zaustavljaju sumnjive brodove, privremeno zadržavaju posade i sprovode operacije presretanja na moru, uz podršku iz vazduha drugih bespilotnih sistema.

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