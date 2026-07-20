Na izjavu Borka Stefanovića da je "završio karijeru", kao i da će bez izbora postati premijer, predsednik je rekao sledeće:

- Dakle, postoji opcija da ja podnesem ostavku, Vlada podnese ostavku, i onda me većinom izaberu za predsednika Vlade. Ta opcija postoji, ali to za mene nije opcija! Ja neću sebi davati funkciju za koju nisam tražio glas od naroda. Tek kada i ako dobijem glas naroda onda mogu to postati. Iako je to legalno i legitimno, ja to neću da učinim - istakao je predsednik.