Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorava da se u pojedinim delovima zemlje očekuju pljuskovi sa grmljavinom, a lokalno su moguće i izraženije vremenske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom.

U narednih sat vremena na krajnjem severu Vojvodine biće pretežno oblačno, mestimično sa kišom ili pljuskovima.

Narandžasti meteoalarm proglašen je u celoj Srbiji, dok je žuti na snazi u Bačkoj, Banatu i Beogradu.

Tokom dana u celoj Srbiji očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, dok će maksimalna dnevna temperatura biti od 31 stepena na severu do čak 36 stepeni na jugu i istoku zemlje.

Iako će pljuskovi tokom dana biti ređa pojava, u večernjim satima očekuje se njihovo češće formiranje, posebno u severnim, zapadnim i centralnim krajevima Srbije. Upravo u tim oblastima postoji mogućnost za jače grmljavinske nepogode sa gradom i olujnim vetrom u zoni najintenzivnijih pljuskova.

Stiže osveženje, temperatura u osetnom padu

Prema prognozi RHMZ, narednih dana zadržaće se promenljivo oblačno i nestabilno vreme uz smenu sunčanih intervala i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

Grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim ili olujnim vetrom moguće su još samo u utorak, 21. jula, uglavnom na jugozapadu i jugu Srbije.

Istovremeno, sledi i pad temperature, pa će se maksimalne dnevne vrednosti u većini mesta kretati od 24 do 29 stepeni. Toplije će biti samo u ponedeljak i utorak na jugu i istoku zemlje, gde će temperatura lokalno dostizati do 32 stepena.

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