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Sjedinjene države izvršile su osmu noć za redom vazdušne udare na Iran

Teheran tvrdi da su dronovima gađali američke baze u Kuvajtu

Vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei poručio je da će Iran i njegovi saveznici Americi "održati lekcije koje se ne zaboravljaju"

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Tramp: Pogibija američkih vojnika je tragedija

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je pogibija američkih vojnika tragedija, ali da je misija u Iranu i dalje od ključnog značaja.

Tramp je branio akcije protiv Irana nakon što je američka vojska saopštila da je pokrenula nove vazdušne udare kako bi kaznila Revolucionarnu gardu Irana (IRGC) zbog napada u Jordanu u kojem su poginula dva američka vojnika, prenosi Njujork Post.

"Učinili smo to jer ne želimo da Iran dođe do nuklearnog oružja. To samo pokazuje koliko su (Iranci) loši", rekao je američki predsednik. Dva američka vojnika poginula su u petak tokom odbrane od napada iranskim balističkim raketama i dronovima, saopštila je u međuvremenu Centralna komanda SAD (CENTCOM). Još jedan vojnik se vodi kao nestao, dok su četvorica drugih, koji su zbog povreda prebačeni u bolnice, kasnije otpuštena na kućno lečenje, dodaje se u saopštenju.

Na pitanje da li planira da kontaktira porodice poginulih vojnika, Tramp je odgovorio: "Naravno da hoću. Uvek to radim. Da". Ranije u subotu, Tramp je za Njuznejšn (NewsNation) izjavio da ga uopšte ne zanima što je Teheran objavio da je istupio iz Memoranduma o razumevanju između dve zemlje, napominjući da su vojnici poginuli služeći svojoj zemlji. Tramp je takođe branio svoje postupke nakon što su pojedini demokratski članovi Kongresa izjavili da je on kriv za smrt vojnika.

"Da li ste se ikada zapitali koliko je ljudi poginulo u Vijetnamu? Da li ste se ikada zapitali koliko je ljudi poginulo u Avganistanu u jednom danu? U jednom danu, pod vođstvom 'zadremalog' Džoa Bajdena", rekao je Tramp.

Iran tvrdi da je dronovima gađao američke baze u Kuvajtu

Iranska vojska saopštila je da je dronovima gađala dve američke baze u Kuvajtu kao odgovor na američke napade na iransku teritoriju.

Vojska Islamske Republike navela je da je izvela "napade velikih razmera dronovima-kamikazama na skladište municije američke vojske u kampu Udairi, kao i na radarski sistem ’Patriot’ i radar za vazdušno osmatranje u vazduhoplovnoj bazi Ali Al Salem u Kuvajtu", navodi se u saopštenju koje je preneo državni emiter.