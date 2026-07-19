Američki predsednik Donald Tramp danas je saopštio da bi Iran trebalo uključiti u zakon o sankcijama Rusiji, jer je to, kako je naveo, ono što bi želeo nedavno preminuli senator Lindzi Grejem.

“Republikanci bi trebalo da dodaju Iran u zakon o sankcijama Rusiji. To je ono što je Lindzi želeo da uradi i to je trebalo da se desi”, napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Vest o Grejemovoj smrti objavljena je ranije ove nedelje, a kako su preneli mediji, on je preminuo svega nekoliko sati nakon telefonskog razgovora sa Trampom.

"Rekao je da je umoran, ali da želi da usvojimo 'SAVE America Act'. Odgovorio sam mu: 'Uradićemo to, Lindzi. Završićemo to. Vidimo se uskoro'", rekao je Tramp tada za NBC njuz, dodajući da su planirali da se sastanu u nedelju.

Kao jedan od najistaknutijih republikanaca u oblasti spoljne politike, Grejem je zagovarao snažnu podršku Ukrajini u ratu protiv Rusije, a Trampa je pozivao da zauzme oštriji stav prema Iranu, uključujući i mogućnost vojne intervencije, tvrdeći da iransko rukovodstvo nije pouzdan pregovarački partner.

Kako su preneli američki mediji, Grejem je preminuo 11. jula od posledica srčanog udara. Najnovija objava Trampa na njegovoj drušvenoj mreži usledila je samo nekoliko dana nakon što je predsednik rekao novinarima da veruje da će Iran i Hezbolah biti uključeni u zakon o sankcijama Rusiji, koji se trenutno razmatra u Kongresu.