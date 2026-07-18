Na video-snimku, za koji se navodi da je nastao u Turskoj i koji se velikom brzinom proširio mrežom X, vidi se kako mlada na kućnom pragu pokušava da razbije tanjir. Prema običaju koji se neguje u pojedinim krajevima, ovaj ritual simbolizuje srećan početak zajedničkog života i ulazak u novi dom sa željom za blagostanjem i srećom.

Međutim, stvari nisu krenule po planu. Iako je nekoliko puta pokušala, tanjir je ostao čitav, što je izazvalo smeh među okupljenima. U tom trenutku mladoženja je prišao, uzeo tanjir i jednim potezom ga razbio, čime je izazvao gromoglasan aplauz i još glasniji smeh svatova.

Upravo taj spontani gest osvojio je korisnike društvenih mreža. Snimak je za kratko vreme prikupio veliki broj pregleda, a komentari nisu prestajali da se nižu.

„E, to je zet! Bravo zetu“, napisao je jedan korisnik, dok su mnogi ocenili da je mladoženja pokazao kako u braku partneri treba da budu podrška jedno drugom, čak i u naizgled bezazlenim situacijama.

Iako se često govori o običaju razbijanja tanjira ili čaše na pragu, etnolozi podsećaju da se svadbeni rituali razlikuju od regiona do regiona. U nekim krajevima preko praga se prosipaju žito, pirinač ili novčići kao simbol obilja, dok se u drugim porodicama na dovratak stavlja med ili puter kao želja za srećnim i „slatkim“ bračnim životom.

Zbog toga ovaj simpatični video nije privukao pažnju samo zbog komične situacije, već i zato što je mnoge podsetio da se brojni tradicionalni svadbeni običaji i danas neguju, iako ih mlađe generacije često doživljavaju kao zabavan deo ceremonije.

Kratak snimak još jednom je pokazao da upravo neplanirani trenuci često postanu najlepše uspomene sa venčanja i razlog zbog kojeg se o njima priča dugo nakon završetka slavlja.