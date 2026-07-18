Blokaderski pokret proganja sve one koji se decidno nisu izjasnili da su za njih, kaže zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.

„Vidimo iz ponašanja tih aktera o kojima Vi govorite sada, da se oni u stvari ne bave izborima na način da oni dođu do većine glasova, da oni dođu do većine građana koji će stati iza njihove liste i iza njihove politike kako bi oni pobedili na izborima. Jer da je tako, ne bi proganjali sve koji ne misle kao oni. Ne bi išli po sebi i palili stranačke prostorije i maltretirali ljude. Pazite, videli smo koliko je snimaka bilo kako upadaju u one kafiće i maltretiraju one ljude koji nisu na protestu, zato što, ukoliko nisi sa nama na protestu, ukoliko sediš ovde u kafiću, to znači da si za Vučića. Mogli smo da vidimo različite te slučajeve. Dakle, progone sve koji nisu deklarativno i decidno se izjasnili da su za njih. To neko ko hoće da pobedi na izborima, kome je stalo do glasova, ne radi. Tako da mi možemo opravdano da sumnjamo da njih ne zanimaju rezultati izbora i glasanja na izborima. Njih zanima izborni ambijent, izborna atmosfera, kako bi u 8 i 15, kao što su to pokušali da urade u jednoj maloj opštini u Kosjeriću, izašli na konferenciju za štampu i rekli: 'Mi smo pobedili.' I sve što kažu neki drugi, to je laž. 'Mi smo pobedili. Mi ne znamo da vam kažemo rezultate, ne znamo sa kojim... s kojom razlikom smo pobedili, ali znamo da smo pobedili. I sve ostalo, ako sutra vidite da je Republička izborna komisija ili neko drugi prebrojao glasove koji govore suprotno od ovoga što mi tvrdimo – oni kradu, oni lažu, hajmo na ulice da branimo izbornu volju.' To je realan scenario. Dakle, to je realan scenario i država Srbija mora da uradi sve da to spreči. Mi treba da sređujemo naše institucije, počev od univerziteta, preko svih delova prosvete, naravno i pravosuđa, i da sprečimo... da stvorimo pre svega bezbednosne prilike takve da mi možemo da imamo izbore i da zaštitimo izbornu volju. Da ne dozvolimo da bilo ko narušava izbornu volju tako što će pokušati na ulici da dođe na vlast", naveo je on za Kurir TV.