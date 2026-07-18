Predsednik je počašćen na početku, dok je okupljeni narod klicao uz "Aco, Srbine", pozdravljajući Vučića.

- Dobar dan, drago mi je što vas vidim - rekao je predsednik na početku, zahvaljivajući se na poklonu koji je dobio.

Predsedniku su uručili maramicu uz odelo, izvezenu posebno za njega, a Udruženje žena Alibunar poklonilo je predsedniku Srbije majicu sa porukom Ujedinjena Srbija.

- Rekli su mi moji momci da ima oko 4.500 ljudi. Došao sam da provedem s ljudima malo, drugačije će da izgleda kampanja, ima mnogo faza. Biće potpuno drugačija, nešto što niste videli - izdvojio je.