Jedna poruka, slučajan susret ili iskren razgovor mogu promeniti tok odnosa i otvoriti vrata novim emocijama. Prema astrološkim tumačenjima, naredna nedelja mogla bi biti posebno zanimljiva za pripadnike dva horoskopska znaka. Iako horoskop treba posmatrati kao vid zabave, mnogi upravo u ovakvim periodima dožive neočekivane ljubavne obrte.

Blizanci

Za Blizance predstoji period pun iznenađenja. Osoba iz prošlosti mogla bi se ponovo pojaviti kroz poruku, telefonski poziv ili sasvim slučajan susret. Stare emocije mogle bi se probuditi, a mnogi će se zapitati da li je sudbina umešala prste.

Slobodni Blizanci mogli bi da otkriju da između njih i osobe koju su do sada smatrali samo prijateljem postoji mnogo više od prijateljstva. Nova osećanja mogla bi se razviti brže nego što očekuju.

Pripadnici ovog znaka koji su u vezi imaće priliku da reše nesporazume koji ih već neko vreme opterećuju. Iskren razgovor i spremnost da saslušaju partnera mogli bi dodatno učvrstiti njihov odnos.

Škorpija

Škorpije očekuje period snažnih emocija i neočekivanih susreta. Ljubav bi mogla da ih pronađe upravo onda kada budu najmanje razmišljale o njoj. Slobodni pripadnici ovog znaka mogli bi upoznati osobu koja će ih odmah privući, a prvi susret mogao bi da bude početak ozbiljne veze.

Za Škorpije koje su već u emotivnom odnosu sledeća nedelja donosi priliku da okrenu novu stranicu. Posle perioda nesigurnosti ili udaljavanja, partneri bi mogli ponovo da pronađu zajednički jezik i vrate bliskost.

Astrolozi smatraju da će upravo iskrenost, poverenje i spremnost na kompromis biti ključ uspeha. Male promene u ponašanju i otvoren razgovor mogli bi doneti veliko olakšanje i obnoviti emocije koje su se možda privremeno izgubile.