Andrija Bajić, legendarni pevač narodne muzike i član čuvenog dueta "Braća Bajić", preminuo je 7. jula 2026. godine u 88. godini života na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, a danas je sahranjen na Novom groblju.

Istaknuti umetnik sahranjen je u Aleji zaslužnih građana, gde su se od njega oprostili članovi porodice, prijatelji, kolege i brojni poštovaoci njegovog dela. Opelo je počelo u 12 časova, a veliki broj ljudi okupio se kako bi odao poslednju počast čoveku koji je decenijama ostavio neizbrisiv trag na domaćoj muzičkoj sceni.

Iza sebe je ostavio višedecenijsku karijeru tokom koje je, zajedno sa bratom Tomislavom, dao nemerljiv doprinos očuvanju izvorne srpske narodne muzike i šumadijskog melosa.

Andrija Bajić bio je u braku sa pevačicom Malom Canom, koja se nakon njegove smrti prvi put javno oglasila i govorila o teškim trenucima kroz koje prolazi. Osim tuge zbog gubitka supruga, Cana je iznela i tvrdnje o dugogodišnjim nesuglasicama sa Bajićevim ćerkama, navodeći da su porodični odnosi bili narušeni i pre njegove smrti, kao i da su sukobi kulminirali nakon njegovog odlaska.

O svojim iskustvima govorila je u više medijskih nastupa, iznoseći optužbe na račun pevačevih naslednica, dok se one ovim povodom nisu javno oglašavale.

Mala Cana je na sahrani održala emotivni govor, kada su Bajićeve ćerke ustuknule i sklonile se od mesta gde im počiva otac, ali samo na kratko, odnosno dok Cana nije završila izlaganje.

-Želim da kažem nekoliko reči. Znaš da te volim i da ću te zauvek voleti. Hvala ti za sve godine koje smo proveli zajedno i za to što smo poslednje, najlepše godine tvog života proveli jedno uz drugo. Želim da znaš da sam najponosnija žena na svetu što sam bila supruga Andrije Bajića. Hvala svim kolegama, porodici, prijateljima i svima koji su danas došli da ti odaju poslednju počast. Volim te, moj Andrija, i čekaj me - rekla je Cana.

BONUS VIDEO: