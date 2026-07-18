Vladimirovac je danas u centru pažnje zbog dolaska predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a prema prvim informacijama, veliki broj građana okupio se znatno pre početka događaja.

Na mestu održavanja skupa vlada velika gužva, dok okupljeni pristižu iz Vladimirovca i okolnih mesta kako bi prisustvovali obraćanju predsednika.

Fotografije i snimci sa terena pokazuju da je prostor ispunjen građanima, zbog čega mnogi ocenjuju da je interesovanje izuzetno veliko.

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Očekuje se obraćanje predsednika

Predsednik Aleksandar Vučić trebalo bi da se obrati okupljenim građanima, a očekuje se da govori o aktuelnim političkim i ekonomskim temama, kao i planovima za dalji razvoj Srbije.

Atmosfera u Vladimirovcu je svečanog karaktera, dok okupljeni uz aplauze i skandiranje čekaju početak programa.

 