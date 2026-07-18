Vladimirovac je danas u centru pažnje zbog dolaska predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a prema prvim informacijama, veliki broj građana okupio se znatno pre početka događaja.

Na mestu održavanja skupa vlada velika gužva, dok okupljeni pristižu iz Vladimirovca i okolnih mesta kako bi prisustvovali obraćanju predsednika.

Fotografije i snimci sa terena pokazuju da je prostor ispunjen građanima, zbog čega mnogi ocenjuju da je interesovanje izuzetno veliko.

Očekuje se obraćanje predsednika

Predsednik Aleksandar Vučić trebalo bi da se obrati okupljenim građanima, a očekuje se da govori o aktuelnim političkim i ekonomskim temama, kao i planovima za dalji razvoj Srbije.

Atmosfera u Vladimirovcu je svečanog karaktera, dok okupljeni uz aplauze i skandiranje čekaju početak programa.