Na Novom groblju u Beogradu danas, 16. jula, održana je sahrana legendarnog pevača i kompozitora Andrije Bajića, koji je preminuo u 89. godini života.

Istaknuti umetnik sahranjen je u Aleji zaslužnih građana, gde su se od njega oprostili članovi porodice, prijatelji, kolege i brojni poštovaoci njegovog dela. Opelo je počelo u 12 časova, a veliki broj ljudi okupio se kako bi odao poslednju počast čoveku koji je decenijama ostavio neizbrisiv trag na domaćoj muzičkoj sceni.

Najpotresniji trenutak na sahrani bio je govor unuka koji je jedva uspeo da svom dedi oda počast onako kako on zaslužuje:

-Poštovanje koje je uživao među kolegama svih generacija dovoljno govori o tome kakav je čovek bio, ali najveće delo koje je ostavio iza sebe nije ono što je stvarao, već ono što je bio. Bio je čovek u najlepšem smislu te reči, pošten, dobronameran, dostojanstven i gospodstven. Gde god da se pojavio, sa sobom je donosio mir, poštovanje i toplinu. Od njega ste uvek mogli da čujete lepu reč, mudar savet i osetite onu iskrenu, starinsku predusretljivost koja nam danas svima toliko nedostaje. Uprkos slavi koja je dopirala i preko okeana, moj deda je ostao skroman kolubarski domaćin. Bio je čovek koji je, i nakon nastupa na svetskim pozornicama, svakog jutra odlazio na posao konstruktora u fabrici. To je bio on, radnik i umetnik, gromada od čoveka. Najveću snagu crpeo je iz svoje porodice, koju je čuvao kao najveće blago. Velik si, deda. Za mene ćeš zauvek biti primer, primer kako čovek treba da izgleda, kako da se ponaša i kako da živi. Hvala ti za svaki trenutak, za svu ljubav, za svaku lekciju i za svaku izgovorenu reč. Kažu da ljudi odlaze, ali to nije istina. Takvi ljudi nikada ne odlaze. Oni nastavljaju da žive kroz svoja dela, kroz uspomene, a najviše kroz ljude koje su oblikovali. Zato ne želim samo da budem makar upola čovek kakav si bio ti. Želim da tvoja dobrota, tvoje poštenje, tvoje dostojanstvo i tvoja čast nastave da žive kroz mene, kroz tvoju decu i unuke. Da nikada ne dozvolimo da se zaboravi ko si bio i da jednog dana sve ono čemu si nas naučio prenesemo budućim generacijama - rekao je unuk Andrije Bajića.

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