Ministarstvo pravde saopštilo je večeras da je Venecijanska komisija Saveta Evrope objavila Hitno naknadno mišljenje o Nacrtu zakona o Pravosudnoj akademiji, kojim je potvrđeno da je Republika Srbija sprovela obe ključne preporuke iz prethodnih mišljenja ove Komisije. U saopštenju se ističe da je Venecijanska komisija ocenila da je sprovedena prva ključna preporuka iz Mišljenja iz 2024. godine, koja se odnosi na preciznije uređivanje nadležnosti Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva u odnosu na Pravosudnu akademiju, uključujući nadzor nad njenim radom, postupak preispitivanja rezultata prijemnog ispita i ostvarivanje njihovih ustavnih nadležnosti. Komisija je ukazala da pojedina pitanja mogu biti dodatno normativno razrađena, ali je izričito konstatovala da je ova ključna preporuka sprovedena.

Istovremeno, Venecijanska komisija potvrdila je da je u potpunosti sprovedena i druga ključna preporuka iz Mišljenja iz 2024. godine, koja se odnosi na uklanjanje ministra pravde iz sastava Upravnog odbora Pravosudne akademije. Komisija je pozdravila novo zakonsko rešenje i ocenila da ono u potpunosti odgovara njenim ranije datim preporukama. Komisija je posebno pohvalila napore Ministarstva pravde da revidira tekst Nacrta zakona u skladu sa prethodnim mišljenjima Venecijanske komisije, kao i sprovođenje koncepta Pravosudne akademije kao jedinstvene ulazne tačke za izbor nosilaca pravosudnih funkcija kroz odgovarajuće izmene Zakona o sudijama i Zakona o javnom tužilaštvu.

Pored toga, Venecijanska komisija pozitivno je ocenila nova zakonska rešenja kojima se dodatno štiti jednakost kandidata u postupku prijema na Pravosudnu akademiju, kao i uvođenje odredbe o vođenju računa o ravnopravnoj zastupljenosti polova prilikom izbora članova organa Akademije.

Mišljenje Venecijanske komisije sadrži i određene sugestije za dalje unapređenje pojedinih rešenja, koja se odnose na dodatno preciziranje kriterijuma stručnog nadzora nad radom Pravosudne akademije, uređivanje periodičnog izveštavanja o tom nadzoru kao i uslova koje treva da ispunjavaju članovi Upravnog odbora Pravosudne akademije, koje imenuje Vlada, a šti će biti uređeno podzakonskim aktima.

Venecijanska komisija je ove sugestije iznela u cilju inplementacije zakona, pri čemu je istovremeno jasno konstatovala da su obe ključne preporuke iz prethodnih mišljenja sprovedene. Ministarstvo pravdeje pozdravilo objavljivanje mišljenja Venecijanske komisije i poručilo da će nastaviti da sarađuje sa Venecijanskom komisijom, Savetom Evrope i svim relevantnim međunarodnim partnerima u cilju daljeg unapređenja pravosudnog sistema Republike Srbije, uz puno poštovanje evropskih standarda, Ustava Republike Srbije i načela vladavine prava.