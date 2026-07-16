Novi digitalni granični sistem Evropske unije (EES) suočio se sa neobičnim problemom nakon što je u jednom slučaju došlo do zabune zbog jednojajčanih bliznakinja. Britanka je na aerodromu u rumunskom Klužu zaustavljena prilikom izlaska iz Šengenskog prostora, jer je sistem pokazao da je navodno ranije boravila u Amsterdamu i da njen izlazak nije pravilno evidentiran.

Međutim, ispostavilo se da ona u Amsterdamu nije bila - tamo je putovala njena jednojajčana sestra bliznakinja. Zbog gotovo identičnog izgleda i podataka koji se poklapaju, došlo je do zabune, pa su granični službenici morali dodatno da proveravaju njen identitet.

U situaciji kada EES napravi zabunu sa jednojajčanim blizancima, osoba ne bi trebalo automatski da bude odbijena ili kažnjena, već se radi dodatna provera identiteta.

Procedura bi trebalo da izgleda ovako:

Putnik objašnjava situaciju graničnoj policiji

Ako sistem pokaže neslaganje (na primer da je osoba već bila u Šengenu ili da podaci ne odgovaraju), putnik treba da kaže da ima jednojajčanog blizanca i da postoji mogućnost greške.

Službenici proveravaju dodatne podatke

Ne gleda se samo fotografija lica, već se upoređuju:

- podaci iz pasoša,

- datum rođenja,

- državljanstvo,

- biometrijski podaci (poput otisaka prstiju),

- istorija putovanja u EES-u.

Ako postoji greška u evidenciji, podaci se ispravljaju

Nadležna granična služba države članice koja je unela podatke može da proveri i ispravi nepravilno evidentiran ulazak ili izlazak.

Putnik može da traži ispravku podataka

Ukoliko smatra da su njegovi podaci pogrešno povezani sa drugom osobom, ima pravo da se obrati nadležnim organima države članice radi ispravke.

U konkretnom slučaju britanske državljanke, problem je rešen nakon dodatne provere - utvrđeno je da ona i njena sestra nisu ista osoba, jer imaju različite pasoše i otiske prstiju, pa joj je dozvoljeno da nastavi putovanje.

Dakle, EES ne bi trebalo da odlučuje samo na osnovu izgleda lica - upravo bi kombinacija biometrijskih podataka i podataka iz pasoša trebalo da potvrdi pravi identitet putnika.