Stalni predstavnik Rusije pri Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) Dmitrij Poljanski izjavio je da evropske elite, prema njegovim tvrdnjama, napade na civile u Rusiji predstavljaju kao "neophodnu samoodbranu".

Kako prenosi RIA Novosti, Poljanski je rekao da evropske države, prema njegovom mišljenju, ne smatraju takve postupke zločinom.

- Postaje jasno da je Evropa spremna i voljna da ubija Ruse i da nikakve akcije protiv njih ne smatra zločinom - rekao je Poljanski.

On je takođe optužio evropske države da ignorišu, kako je naveo, pojave koje povezuje sa nacizmom u Ukrajini.

Tvrdnje o odnosu EU prema ukrajinskim vojnim obveznicima

Govoreći nakon sednice OEBS-a, Poljanski je ocenio da bi Evropskoj uniji odgovaralo čak i kada bi svi vojno sposobni muškarci u Ukrajini bili poslati na front.

On je pritom tvrdio da je Evropska unija isključila ukrajinske državljane koji podležu vojnoj obavezi iz programa zaštite kada je reč o novim podnosiocima zahteva za azil.

- Time Evropa šalje poruku da će joj odgovarati čak i ako svi ukrajinski muškarci budu prisilno poslati u rat na front - rekao je Poljanski.

Optužbe na račun Zapada

Ruski diplomata je dalje ocenio da Zapad još od 2014. godine, prema njegovim tvrdnjama, sprovodi projekat koji je nazvao "Anti-Rusija".

Kako je rekao, cilj takve politike, po njegovom mišljenju, nije zaštita interesa Ukrajinaca ili Rusa.

Poljanski je izneo tvrdnju da pojedini građani Ukrajine to, kako smatra, već prepoznaju, ali da, prema njegovim rečima, ne mogu da utiču na političku situaciju u zemlji.

Izjave Dmitrija Poljanskog predstavljaju stav ruskog zvaničnika iznet nakon sednice OEBS-a. Optužbe koje je izneo nisu potkrepljene dokazima u okviru njegovog obraćanja, niti predstavljaju stav OEBS-a ili Evropske unije.

Rat u Ukrajini prati intenzivna razmena političkih optužbi između Rusije i zapadnih država. Zvaničnici obe strane često iznose međusobne optužbe u vezi sa vojnim dejstvima, sankcijama i odnosom prema civilnom stanovništvu.

Izvor: RIA Novosti, RT Balkan