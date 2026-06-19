Na snimanju emisije „Pinkove zvezde“ došlo je do velikog incidenta kada je, prema navodima medija, Miroljub Aranđelović Kemiš pljunuo Viki Miljković usred svađe.

Sve je, kao i obično, počelo raspravom oko jednog kandidata.

-U jednom trenutku Desingerica je počeo da vređa Zoricu Brunclik. Vikao joj je da je „brusilica“ i „bruska“, na šta mu je ona uzvratila. Međutim, uobičajena prepirka prerasla je u veliki skandal kada je Viki, dok su se Desingerica i Zorica svađali, počela da se smeši. Nasmejala se dok je on žestoko vrijeđao Zoricu. Tada je Kemiš skočio iz publike, prišao joj i rekao:

-Pu, majku ti j***m, sram te bilo, smeješ se dok je on vrijeđa, kako te nije sramota?

Prema tvrdnjama izvora, Kemiš je potom pljunuo Viki i krenuo prema njoj. U tom trenutku, pevačica je pozvala supruga, Dragana Taškovića Tašketa, koji se ubrzo pojavio u studiju sa bratom, pa su mnogi očekivali fizički obračun.

Ipak, situacija se brzo smirila.

U međuvremenu je, nakon prekida snimanja, Zorica Brunclik krenula za Desingericom. Publika je pomislila da će ga gađati čašom, ali je i taj incident izbegnut.

Iako mnogi smatraju da su svađe u „Pinkovim zvezdama“ režirane, izvori tvrde da to nije slučaj i da se sukobi često prenose i na privatne odnose članova žirija, koji zbog toga ponekad prestanu i da razgovaraju.

Zorica otkrila zašto je kritikovala Viki Miljković

Podsećamo, odnos Zorice Brunclik i Viki Miljković već duže vreme privlači pažnju javnosti.

Zorica je ranije govorila o razlozima zbog kojih je uputila oštre kritike koleginici.

-Što se tiče Viki, da mi je neko rekao da će se ovo desiti, mogla sam ruku da odsečem da neće. Žao mi je što je „Amidži šou“ emitovan pre emisije koja je bila povod za moju reakciju. Rekla sam da bih izbacila Viki jer je loša u žiriju. Sve je počelo zato što nikome ne daje glas, a druge proziva. Zbog toga je moje najveće razočaranje. Sve hvali, ali nikome ne daje glas. Zasmetalo mi je i ono što je rekla: „Jadan je onaj koji drugog ponizi, da bi sebe uzdigao.“ Da je šmeker, rekla bi da će tek sada da me nervira - poručila je Zorica.

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