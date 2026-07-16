Dolaskom toplijih dana mnogi se suočavaju sa istim problemom – mravi se pojavljuju u kući ili stanu u potrazi za hranom i vodom. Iako na tržištu postoji veliki broj hemijskih preparata protiv insekata, sve više ljudi ponovo se okreće jednostavnim metodama koje su koristile naše bake.

Jedan od najpoznatijih trikova podrazumeva da običnom belom kredom nacrtate liniju na mestima kroz koja mravi najčešće ulaze u dom.

Zašto mravi izbegavaju kredu?

Na prvi pogled deluje kao sasvim obična linija, ali mnogi veruju da ona može da poremeti kretanje mrava.

Objašnjenje je da sastojci krede mogu da ometu tragove feromona kojima se mravi međusobno orijentišu, dok se sitne čestice lepe za njihove nožice i otežavaju im kretanje.

Zbog toga se često dešava da mravi zastanu kada naiđu na liniju ili promene pravac umesto da je pređu.

Ipak, važno je naglasiti da ovaj trik nije naučno potvrđen kao potpuno pouzdana metoda i ne može uvek sprečiti ulazak mrava, ali mnogi tvrde da im je pomogao da smanje njihov broj u kući.

Gde nacrtati liniju?

Kako bi efekat bio što bolji, preporučuje se da liniju kredom povučete nešto deblje na mestima gde mravi najčešće prolaze.

To mogu biti ulazna vrata, prozorske daske, ivice terasa, pukotine u zidovima, pragovi ili prostor oko saksija sa cvećem.

Pomažu i prirodni mirisi

Kredu možete kombinovati i sa drugim prirodnim metodama koje se godinama koriste protiv mrava.

Njima često smetaju mirisi belog sirćeta, lovorovog lista, karanfilića i kore limuna, pa postavljanje ovih namirnica u blizini mesta kroz koja ulaze može doprineti da insekti potraže drugi put.

Upravo zbog jednostavnosti i činjenice da ne zahteva upotrebu jakih hemikalija, ovaj stari trik i dalje ima brojne pristalice koje ga svake godine ponovo primenjuju tokom leta.