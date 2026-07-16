Povod za novu polemiku bio je tekst Gilberta Doktoroua pod naslovom "Rusija gubi rat!", u kojem autor tvrdi da ukrajinski napadi dronovima na rusku energetsku infrastrukturu predstavljaju dokaz uspeha Kijeva, bez obzira na situaciju na frontu.

Skot Riter smatra da je takav zaključak pogrešan i ocenjuje da se ishod rata ne određuje napadima na infrastrukturu, već rezultatima na bojištu.

"Bitke dobijaju vojnici na terenu"

Riter navodi da se rat dobija kontrolom teritorije i odnosom snaga na frontu, a ne pojedinačnim napadima duboko iza linija sukoba.

On tvrdi da ukrajinski udari dronovima mogu predstavljati problem za Rusiju, ali da, prema njegovoj proceni, ne mogu promeniti konačan tok rata.

Govoreći o napadima na ruske rafinerije, Riter navodi da su oštećeni objekti popravljani i vraćani u funkciju, zbog čega smatra da njihov strateški efekat nije presudan.

Osvrnuo se i na atmosferu u Moskvi

Riter je naveo da je tokom jednog od velikih napada ukrajinskih dronova boravio u Moskvi.

Prema njegovim rečima, građani jesu osetili određene neprijatnosti, poput problema sa internet vezama, ali tvrdi da nije primetio paniku niti osećaj da je država ozbiljno uzdrmana.

Kritike evropskim liderima

U tekstu se osvrće i na vojnu paradu povodom Dana Bastilje u Parizu, na kojoj su prisustvovali brojni evropski lideri i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Pozivajući se na britanskog novinara Finijana Kaningema, Riter ocenjuje da je ovogodišnja manifestacija bila više demonstracija političke podrške Ukrajini nego obeležavanje istorijskog praznika Francuske.

Riter iznosi stav da vojni uspesi na terenu imaju veći značaj od napada na infrastrukturu i da Zapad, prema njegovom mišljenju, pokušava da predstavi drugačiju sliku razvoja sukoba.

Rat u Ukrajini prate različite analize i tumačenja vojnih događaja. Dok pojedini zapadni analitičari ukazuju na značaj ukrajinskih udara duboko na ruskoj teritoriji, drugi smatraju da će konačan ishod sukoba pre svega zavisiti od situacije na frontu i teritorijalnih pomeranja.