Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić sastao se danas u Vašingtonu sa izraelskim ministrom spoljnih poslova Gideonom Saarom, a nakon razgovora oglasio se na društvenoj mreži Iks.

Kako je naveo, sa svojim izraelskim kolegom razgovarao je na marginama Ministarskog sastanka o ponovnom jačanju političkog terorizma, čiji je domaćin bio američki državni sekretar Marko Rubio.

- Dobar razgovor danas sa mojim dragim izraelskim kolegom i prijateljem na marginama Ministarskog sastanka o ponovnom jačanju političkog terorizma, čiji je domaćin državni sekretar Marko Rubio u Vašingtonu - napisao je Đurić.

On je dodao da su tokom sastanka razgovarali i o odnosima Beograda i Jerusalima, kao i o značaju koordinisanih međunarodnih napora u borbi protiv ekstremizma i očuvanju stabilnosti kroz dijalog i saradnju.