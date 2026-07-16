Beli luk je nezaobilazan sastojak u brojnim jelima, ali njegovo čišćenje mnogima predstavlja jedan od najdosadnijih kuhinjskih poslova. Tanka i često slepljena ljuska ume da oduzme dosta vremena, a jak miris koji ostaje na rukama dodatno otežava pripremu hrane.

Zbog toga je jednostavan trik koji se proširio društvenim mrežama privukao veliku pažnju, jer omogućava da se cela glavica belog luka oljušti za svega nekoliko desetina sekundi.

Potrebna vam je samo jedna tegla

Za ovaj trik nije potreban nikakav poseban alat. Dovoljna je manja staklena tegla sa poklopcem.

U nju ubacite celu glavicu ili nekoliko odvojenih čenova belog luka, zatvorite poklopac i snažno protresite oko 30 sekundi.

Zahvaljujući međusobnom udaranju čenova i zidova tegle, ljuska se odvaja od belog luka, pa nakon otvaranja dobijate gotovo potpuno oljuštene čenove spremne za seckanje ili dalju pripremu.

Manje nereda i manje mirisa

Osim što štedi vreme, ovaj postupak ima još jednu prednost – ruke gotovo da ne dolaze u kontakt sa belim lukom, pa na njima ne ostaje intenzivan miris koji se često zadržava satima.

Zbog toga je trik posebno koristan kada pripremate veću količinu hrane ili vam je potrebno više čenova odjednom.

Zašto je postao viralan?

Video koji prikazuje ovu metodu prikupio je veliki broj pregleda upravo zato što rešava svakodnevni problem na brz i jednostavan način.

Iako postoje različiti načini za lakše čišćenje belog luka, poput kratkog zagrevanja ili gnječenja nožem, mnogi smatraju da je metoda sa teglom jedna od najpraktičnijih jer omogućava da više čenova očistite odjednom, bez mnogo truda.