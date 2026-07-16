U vremenima kada se svet nalazi na ivici globalnog sukoba, kada se od svih država traži da izaberu stranu i svrstaju se u neki od suprotstavljenih blokova, pitanje neutralnosti postaje pitanje opstanka.

Šta zapravo znači ostati neutralan u ovako teškim trenucima? Za Srbiju to nije samo fraza na papiru - to je suverena i hrabra državna politika koju predsednik Aleksandar Vučić sprovodi bez kompromisa, dokazujući da se reč data građanima poštuje po svaku cenu.

Srbija je jasno definisala svoj stav: Mi smo vojno neutralna država koja želi i mora da sarađuje sa svima - i sa Istokom i sa Zapadom - štiteći isključivo sopstvene, nacionalne interese.

I Moskva i Pariz, ali pod našim uslovima!

Najbolji dokaz ove čvrste i principijelne politike jesu posete predsednika Vučića koji je lično prisustvovao ključnim događajima na suprotstavljenim stranama sveta, ali na način koji je sačuvao dostojanstvo Srbije.

Poštovanje saveznika na Istoku: Vučić je prisustvovao veličanstvenoj vojnoj paradi u Moskvi, odajući počast zajedničkoj istorijskoj borbi protiv fašizma i čuvajući tradicionalno prijateljstvo.

Partnerstvo na Zapadu: Sa druge strane, predsednik je prisustvovao i zvaničnim ceremonijama i vojnoj paradi u Parizu, potvrđujući evropski put Srbije, jačanje ekonomskih veza i odbrambenu saradnju sa Francuskom.

Ključni potez – bez naše vojske: Ono što je celom svetu zapušilo usta jeste činjenica da Vojska Srbije nije marširala ni na jednoj od tih parada! Dok su drugi slali svoje trupe da marširaju pod tuđim zastavama, Srbija je svoje vojnike zadržala kod kuće. Naša vojska ne učestvuje u geopolitičkim igrama velikih sila i čuva isključivo naše granice.

Vučić uradio tačno ono što je i rekao!

Ovakav balans predstavlja vrhunsku diplomatsku umetnost koja se retko viđa. Dok su mnogi tvrdili da je nemoguće sedeti na "dve stolice", predsednik Vučić je praktično dokazao da Srbija sedi isključivo na svojoj, srpskoj stolici.

„Srbija želi saradnju sa svima, ne želimo sukobe i nećemo da biramo strane u tuđim ratovima. Mi smo neutralni, radimo ono što je u interesu našeg naroda i tako će i ostati”, bila je i ostala poruka državnog vrha koja je u potpunosti sprovedena u delo.

Biti neutralan u najtežim vremenima znači imati petlju i reći velikim silama - poštujemo vas, sarađujemo sa vama, ali naša zemlja ima svoj put, a naši vojnici neće ginuti za tuđe ciljeve. Ta doslednost i održana reč osigurali su Srbiji mir, ekonomski razvoj i poštovanje u svetu, čak i od onih koji su nas najviše pritiskali da izaberemo stranu.