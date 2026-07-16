Prema navodima novinara Euronewsa koji se nalaze u Dubaiju, u četvrtak uveče u centru grada odjeknule su snažne eksplozije.

Istovremeno, pojedini očevici tvrdili su da su iznad grada presretnuti projektili tokom navodnih novih iranskih napada na ciljeve u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Ukoliko bi se ti navodi pokazali tačnim, radilo bi se o prvim takvim incidentima nakon višemesečnog zatišja koje je usledilo posle prekida vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i okvirnog sporazuma postignutog sredinom juna.

Vlasti demantuju navode o napadu

Samo nekoliko dana ranije Iran je izveo napad na dva broda iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u Ormuskom moreuzu, što je dodatno pojačalo zabrinutost zbog moguće nove eskalacije u regionu.

Međutim, uprkos izjavama očevidaca i snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama, vlasti Dubaija saopštile su da navodi o eksplozijama i presretanju projektila iznad grada nisu tačni.

Za sada nisu objavljene dodatne zvanične informacije o uzroku zvukova koje su prijavili građani.

Informacije o događajima u Dubaiju trenutno su oprečne. Dok pojedini očevici i medijski izveštaji govore o eksplozijama i mogućem presretanju projektila, vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata negiraju da je došlo do napada. Zbog toga se okolnosti događaja još utvrđuju.

Poslednjih nedelja Bliski istok ponovo beleži rast tenzija, posebno nakon incidenata u Ormuskom moreuzu. Svaka informacija o mogućim napadima u regionu izaziva veliku pažnju zbog mogućih posledica po bezbednost, međunarodni pomorski saobraćaj i globalno tržište energenata.

Izvor: Euronews