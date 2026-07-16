Velika radost zavladala je u porodici Gudelj nakon rođenja malog Ilijana, sina Nemanje Gudelja i Anastasije Ražnatović.

Povodom rođenja naslednika, oglasio se i brat Anastasijin, Veljko Ražnatović, koji je odmah čim mu se sestra porodila spakovao kofere i zajedno sa suprugom Bogdanom krenuo put Sevilje.

Poznati bokser je objavio fotografiju tek pred put na kojoj su on i Bogdana nasmejani i ne kriju sreću zbog novog člana porodice.

Novo životno poglavlje ispunjeno ljubavlju

Dolazak malog Ilijana predstavlja poseban i veoma dirljiv trenutak za porodicu Gudelj.

Kako se ističe, za njih sada započinje jedno sasvim novo i najlepše životno poglavlje koje će biti ispunjeno roditeljskom ljubavlju, radošću i porodičnim zajedništvom.

Dečak je dobio ime Ilijan, ime koje nije često na našim prostorima, ali iza sebe nosi snažnu simboliku i bogatu tradiciju.

Smatra se da ime Ilijan vodi poreklo od imena Ilija, koje ima duboke biblijske korene. Izvedeno je iz hebrejskog imena Eliyahu, čije se značenje najčešće tumači kao “Bog je moj Gospod” ili “onaj koji pripada Bogu”. U pojedinim kulturama, Ilijan se tumači i kao ime koje simbolizuje snagu, svetlost, veru i zaštitu.

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