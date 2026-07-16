CRTA je objavila da je "sprovela istraživanje" po kojem tvrde da je "za studentsku listu 44,9 odsto, a za SNS 35,7".

Nakon što su na to reagovali sami blokaderi, koji su pretili CRTI, oni su se odmah potom ostrvili na penzionere.

Napisali su sramotne, uvredljive reči na njihov račun.

Na jednom blokaderskom nalogu osvanuo je grozan komentar:

- U ovom haosu oko Bojane i botova iz opozicije niko nije primetio da su za Vučićev rezultat najlzaslužniji penzioneri. Pogledajte detaljno istraživanje crte da vidite kakva stoka njega drži na vlasti, 65 plus godina. Treba stvarno toj stoki da zabranimo glasanje!

Ovo nije jedini primer besramnih komentara na račun penzionera, počeli su sa njima još u sredu. Jezivo su vređali penzionere - pisali su za njih da su "đubrad", "isprani mozgovi" i da su glupi. Opširnije o tome u POSEBNOJ VESTI.