Pevačica i bivša učesnica rijalitija, Vivien Kurtović, došla je da isprati pevača Andriju Bajića koji će danas biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana, a svojom pojavom neprijatno je iznenadila sve priustne.

Naime, ona je sa krunom na glavi sva u belom došla na Novo groblje, a mnogi su se zapitali: "Zbog čega?"

Na Novom groblju u Beogradu danas, 16. jula, održava se sahrana legendarnog pevača i kompozitora Andrije Bajića, koji je preminuo u 89. godini života.

Istaknuti umetnik biće sahranjen u Aleji zaslužnih građana, gde se od njega opraštaju članovi porodice, prijatelji, kolege i brojni poštovaoci njegovog dela. Opelo je počelo u 12 časova, a veliki broj ljudi okupio se kako bi odao poslednju počast čoveku koji je decenijama ostavio neizbrisiv trag na domaćoj muzičkoj sceni.

Među prvima su na groblje stigli članovi najuže porodice – ćerke i unuci, koji se, prema navodima prisutnih, nisu pozdravili sa udovicom pevača, poznatom kao Mala Cana. Ona je neutešno stajala pored kovčega i primala saučešće, dok su ostali članovi porodice bili na drugoj strani.

Prema dostupnim informacijama, nesuglasice u porodici bile su vidljive i tokom sahrane, pa je, kako se navodi, Mala Cana zamolila sveštenika da za obred budu pripremljena dva žita.

Među prvima su na sahranu stigli Era Ojdanić, Milena Plavšić, Nešo Lutovac, Mirko Kodić, Milan Kalinić, Hasan Dudić i Atina Ferari, koji su došli da odaju počast dugogodišnjem kolegi i prijatelju.









