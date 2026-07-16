Sahrana legendarnog Andrije Bajića biće održana danas u Aleji zaslužnih građana, a među prvima došla je njegova supruga Svetlana, poznatija kao Mala Cana i ćerke koje sa maćehom nisu u najboljim odnosima.

Prema dostupnim informacijama, nesuglasice u porodici bile su vidljive i tokom sahrane, pa je, kako se navodi, Mala Cana zamolila sveštenika da za obred budu pripremljena dva žita.

Među prvima su na sahranu stigli Era Ojdanić, Milena Plavšić, Nešo Lutovac, Mirko Kodić, Milan Kalinić, Hasan Dudić i Atina Ferari, koji su došli da odaju počast dugogodišnjem kolegi i prijatelju.

Nasleđe braće Bajić

Andrija i njegov brat Tomislav Bajić, rodom iz sela Jabučje kod Lajkovca, ostavili su dubok trag u srpskoj narodnoj muzici kao kompozitori, tekstopisci i izvođači. Autori su velikog broja pesama i kola u duhu izvornog srpskog melosa, od kojih se za mnoga i danas veruje da su narodne pesme.

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