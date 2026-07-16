Najmanje sedam osoba je poginulo, a jedna se vodi kao nestala u eksploziji čamca na naduvavanje u vodama kod ostrva Mopanšan na severoistoku Kine, saopštile su danas lokalne vlasti.

U saopštenju se navodi da je pet povređenih osoba prebačeno u bolnicu radi lečenja, a da su dve od njih u teškom stanju, prenela je Sinhua.

Ističe se da se eksplozija dogodila u sredu dok se na čamcu nalazilo 13 osoba kod ostrva Mopanšan u gradu Singčeng.

Tačan uzrok eksplozije za sada nije poznat, prenosi Tanjug.

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