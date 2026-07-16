Novo rangiranje britanske turističke kompanije Saga otkriva koja su najbolja evropska ostrva prema vremenskim uslovima, prirodi i gastronomskoj ponudi.

Na ovoj nezvaničnoj listi u samom vrhu su se našla ostrva koja su puna zelenila, imaju prijatnu klimu i pogodna su za opuštajući odmor.

Analizirano je 80 evropskih ostrva prema vremenskim uslovima, zelenim površinama, kao i broju restorana, kafića i barova u odnosu na veličinu ostrva. U obzir nisu uzimani kvalitet plaža, cene, dostupnost destinacije niti zadovoljstvo turista.

Na prvom mestu našlo se špansko ostrvo Tenerife. Najveće ostrvo Kanarskih ostrva imalo 95 bodova od mogućih 100. Odlikuje ga blaga klima tokom cele godine, vulkanski pejzaži, mnogo zelenila i odlična gastronomska ponuda.

Drugo mesto pripalo je još jednom Kanarskom ostrvu. La Palma je manje poznata od Tenerifa i Gran Kanarije, ali se izdvaja bujnom prirodom i činjenicom da je deo UNESCO mreže rezervata biosfere.

Portugalska Madeira zauzela je treće mesto zahvaljujući planinama, liticama, gustim šumama i izuzetno zelenim pejzažima. Posebno su istaknute njene lovorove šume koje se nalaze na UNESCO listi svetske baštine.

Dalmatinsko ostrvo Korčula našlo se na četvrom mestu. Srednjovekovni stari grad, prelepe plaže i bogata vegetacija učinili su ga jednim od najbolje ocenjenih ostrva. Visok plasman hrvatskih ostrva pokazuje da priroda i manji broj turista mogu biti važniji od luksuza. Na petom mestu je Mljet, koji se jednim od najzelenijih hrvatskih ostrva.

Najpoznatije Balearsko ostrvo, Majorka u Španiji je zauzelo šesto mesto. Mediteranska klima, razvijena turistička infrastruktura i veliki izbor restorana doneli su mu visok plasman. Lošinj se našao na sedmom mestu. Ostrvo je poznato po čistom moru, zelenim pejzažima i prijatnoj klimi. Na osmom mestu se našao Brač, na devetom Gran Kanarija u Španiji, a na desetom ostrvo La Gomera, piše yahoo.