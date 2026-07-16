Na Novom groblju u Beogradu danas, 16. jula, održava se sahrana legendarnog pevača i kompozitora Andrije Bajića, koji je preminuo u 89. godini života.

Istaknuti umetnik biće sahranjen u Aleji zaslužnih građana, gde se od njega opraštaju članovi porodice, prijatelji, kolege i brojni poštovaoci njegovog dela. Opelo je počelo u 12 časova, a veliki broj ljudi okupio se kako bi odao poslednju počast čoveku koji je decenijama ostavio neizbrisiv trag na domaćoj muzičkoj sceni.

Među prvima su na groblje stigli članovi najuže porodice – ćerke i unuci, koji se, prema navodima prisutnih, nisu pozdravili sa udovicom pevača, poznatom kao Mala Cana. Ona je neutešno stajala pored kovčega i primala saučešće, dok su ostali članovi porodice bili na drugoj strani.

Prema dostupnim informacijama, nesuglasice u porodici bile su vidljive i tokom sahrane, pa je, kako se navodi, Mala Cana zamolila sveštenika da za obred budu pripremljena dva žita.

Među prvima su na sahranu stigli Era Ojdanić, Milena Plavšić, Nešo Lutovac, Mirko Kodić, Milan Kalinić, Hasan Dudić i Atina Ferari, koji su došli da odaju počast dugogodišnjem kolegi i prijatelju.

Nasleđe braće Bajić

Andrija i njegov brat Tomislav Bajić, rodom iz sela Jabučje kod Lajkovca, ostavili su dubok trag u srpskoj narodnoj muzici kao kompozitori, tekstopisci i izvođači. Autori su velikog broja pesama i kola u duhu izvornog srpskog melosa, od kojih se za mnoga i danas veruje da su narodne pesme.

BONUS VIDEO: