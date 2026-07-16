Pevačica i naslednica Cece Ražnatović, Anastasija, porodila se i sa svojim suprugom Nemanjom dobila preslatkog dečaka, a trudnoću je uspešno krila od javnosti svih devet meseci.

Izvor blizak porodici otkrio nam je detalje tajne trudnoće uz isticanje da je bračnom paru bilo od velikog značaja da lepe vesti drže daleko od očiju javnosti.

- Anastasija i Nemanja od samog početka bili su saglasni da trudnoću zadrže samo za sebe i svoje najbliže. Posle svega što su prošli krajem 2023. godine, kada su izgubili bebu, želeli su da ovaj put svoju sreću sačuvaju od javnosti što je duže moguće. Smatrali su da će im mir, privatnost i podrška najbližih najviše značiti, a tek sada, kada je sve prošlo u najboljem redu i kada je njihov sin rođen živ i zdrav, svoju radost podelili su sa porodicom i prijateljima. Anastasijina trudnoća bila je zdrava trudnoća, bez komplikacija i hvala Bogu, sada sledi najlepši period i uživanje u nasledniku - rekao je izvor blizak porodici za Alo.

Nakon što su se oglasili ponosni roditelji isto je uradila i ponosna baka Ceca koja već neko vreme provodi u Sevilji uz svoju naslednicu, objavivši fotografiju preslatkog dečaka uz reči: "Ilijan Gudelj, slava Bogu".





Anastasija se porodila u Španiji, gde već nekoliko godina živi sa svojim suprugom, poznatim fudbalerom Nemanjom Gudeljem.

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