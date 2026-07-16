Nakon sastanka, predsednik Vučić oglasio se na Instagramu:

"Važan i dobar razgovor sa regionalnim direktorom Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, dr Hansom Klugeom i predstavnicima SZO o nastavku podrške i daljem jačanju zdravstvenog sistema Srbije, unapređenju dostupnosti lekova i mogućnostima za povoljnije cene farmaceutskih proizvoda, kao i o budućim izazovima u oblasti globalnog zdravlja.

Razmenili smo mišljenja i o daljem usklađivanju našeg zdravstvenog sistema sa evropskim standardima u okviru procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji, uključujući i mere usmerene na zaštitu javnog zdravlja i smanjenje upotrebe duvana.

Posebno sam zahvalio dr Klugeu na kontinuiranoj podršci koju SZO pruža Srbiji. Potpisivanje Dvogodišnjeg sporazuma o saradnji za period 2026–2027 predstavlja potvrdu snažnog partnerstva i zajedničke posvećenosti unapređenju zdravstvene zaštite, jačanju institucija i obezbeđivanju kvalitetnijih i dostupnijih zdravstvenih usluga za sve naše građane.

Srbija ostaje posvećena ulaganjima u zdravstvo i saradnji sa međunarodnim partnerima, jer samo snažan i moderan zdravstveni sistem može da odgovori na izazove budućnosti i sačuva ono što je najvrednije, a to je zdravlje naših građana", napisao je Vučić.