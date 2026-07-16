Velika radost zavladala je u porodici Gudelj nakon rođenja malog Ilijana, sina Nemanje Gudelja i Anastasije Ražnatović. Ponosni baka i deka, Olivera i Nebojša Gudelj, nisu krili sreću zbog dolaska prvog unuka, ističući da je njegov dolazak doneo posebnu radost i predstavljao jedan od najsrećnijih trenutaka za celu porodicu.

Povodom rođenja naslednika, Olja i Nebojša Gudelj podelili su svoju sreću sa javnošću kroz emotivnu poruku koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.

Njihove reči svedoče o neizmernoj ljubavi kojom je dočekan novi član porodice, kao i o podršci koju pružaju sinu i snaji.

Porodila se Anastasija

- Dobro nam došao, Ilijane. Jedan nov život, jedna nova radost i jedan veliki Božiji blagoslov za celu našu porodicu. Od danas u matičnim knjigama piše jedno prezime Gudelj više, a u našim srcima ljubavi još više. Neka te Gospod čuva, vodi i blagoslovi na svakom tvom koraku.

Novo životno poglavlje ispunjeno ljubavlju

Dolazak malog Ilijana predstavlja poseban i veoma dirljiv trenutak za porodicu Gudelj.

Kako se ističe, za njih sada započinje jedno sasvim novo i najlepše životno poglavlje koje će biti ispunjeno roditeljskom ljubavlju, radošću i porodičnim zajedništvom.

Dečak je dobio ime Ilijan, ime koje nije često na našim prostorima, ali iza sebe nosi snažnu simboliku i bogatu tradiciju.

Smatra se da ime Ilijan vodi poreklo od imena Ilija, koje ima duboke biblijske korene. Izvedeno je iz hebrejskog imena Eliyahu, čije se značenje najčešće tumači kao “Bog je moj Gospod” ili “onaj koji pripada Bogu”. U pojedinim kulturama, Ilijan se tumači i kao ime koje simbolizuje snagu, svetlost, veru i zaštitu.

Alo/Kurir

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