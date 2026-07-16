Anastasija Gudelj se porodila i sa svojim suprugom Nemanjom dobila preslatkog dečaka, a trudnoću je uspešno krila od javnosti svih devet meseci.

Izvor blizak porodici otkrio nam je detalje tajne trudnoće uz isticanje da je bračnom paru bilo od velikog značaja da lepe vesti drže daleko od očiju javnosti.

- Anastasija i Nemanja od samog početka bili su saglasni da trudnoću zadrže samo za sebe i svoje najbliže. Posle svega što su prošli krajem 2023. godine, kada su izgubili bebu, želeli su da ovaj put svoju sreću sačuvaju od javnosti što je duže moguće. Smatrali su da će im mir, privatnost i podrška najbližih najviše značiti, a tek sada, kada je sve prošlo u najboljem redu i kada je njihov sin rođen živ i zdrav, svoju radost podelili su sa porodicom i prijateljima. Anastasijina trudnoća bila je zdrava trudnoća, bez komplikacija i hvala Bogu, sada sledi najlepši period i uživanje u nasledniku - rekao je izvor blizak porodici za Alo.

Podsećanja radi, naslednica Cece Ražnatović i njen suprug fudbaler Nemanja dobili su preslatkog dečaka kome su roditelji dali ime Ilijan, ime koje nije često na našim prostorima, ali iza sebe nosi snažnu simboliku i bogatu tradiciju.

Značenje reči Ilijan?

Smatra se da ime Ilijan vodi poreklo od imena Ilija, koje ima duboke biblijske korene. Izvedeno je iz hebrejskog imena Eliyahu, čije se značenje najčešće tumači kao “Bog je moj Gospod” ili “onaj koji pripada Bogu”. U pojedinim kulturama, Ilijan se tumači i kao ime koje simbolizuje snagu, svetlost, veru i zaštitu.