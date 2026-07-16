Poznati narodni pevač Radoš Raša Pavlović i njegova ćerka Malena Pavlović imali su u maju 2021. godine žestoku svađu putem društvene mreže Fejsbuk, tokom koje su iznosili detalje svog narušenog odnosa.

Sukob je eskalirao kada je pevač saopštio da je nameravao da raskine ugovor o doživotnom izdržavanju.

Pavlović je tada ćerki javno poručio da će ugovor biti poništen jer ga ona nije ispoštovala, tvrdeći da ga je u prethodne tri godine posetila samo pet puta. Naglasio je da joj neće ostaviti imovinu, rekavši da su za takav ishod bile krive ona i njena majka, te da je planirao da svoja dobra ostavi kome on želi.

Svađali se na mrežama

- Poštovani prijatelji, svi koji ste prijatelji velikog umetnika Raše Pavlovića, molim vas da se sami obrišete. Hvala - napisala je njegova ćerka, a njen otac se uključio u konverzaciju.

- Šta si, blago tati, po profesiji? Želim ti srećan život. Da srećno živiš, a ja šta ću uraditi, to mi ti nećeš zabraniti. Sve ste ti i tvoja majka doprinele. Okej. Tako ste htele. Ovo ti nikada neću dati. Ugovor će biti poništen. Nisi ga ispoštovala, u poslednje tri godine bila si pet puta. Da li je to dovoljno, šta misliš?

Na to mu je uzvratila:

- Okej. Vrati stolariju, njivu, takse. Izbacio si mamu s obrazloženjem da ne možeš sam s njom jer je bolesna i nema Hitne u Obrvi (selo nadomak Kraljeva).

Raša je nastavio da se obraća svojoj naslednici.

- Ipak sam ti otac. Moj život je lično moj, to zapamti. Mnogo sam ti dao, a ovako vraćaš. Bezobrazluk je bezobrazluk. Samo da znaš da rušim ugovor. Ne treba mi tvoja nega. Ostaviću kome ja hoću. Dosta sam ti dao. Neka ti je bogom prosto. Slušaj svoju majku - napisao je on.

Mileni izgleda nije bilo svejedno:

- To je tvoja sramota, oče. Ionako mi tvoja draga preti da će da me tuži, s obzirom na to da je nemački državljanin. Od tvoje unuke da uzme. Bravo, oče. Okej, tako hoćeš. Oboje ste nepismeni. Uzeo si Tari (unuci, prim. aut.), ne meni - zaključila je ona.



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