Pevačica Lena Čolak bila je gošća poslednje epizode prve sezone emisije "Istina ili klik". Pevačica je pred kamerama otkrila strogo čuvane estradne tajne, progovorila o klanovima koji vladaju scenom, ali i o odnosu sa Viktorom Živojinovićem.

Na temu estradnih klanova i priča da su pokušali da joj zatvore sva vrata, Lena je priznala da na estradi nema mnogo pomoći, već da su joj stalno podmetali nogu.

- Ima klanova na estradi. Uvek imam osećaj da, od kad sam počela da se bavim ovim poslom, ljudi misle: "Ko nju gura, ko njoj pomaže." Imam osećaj da mi ljudi uvek odmažu. Za sve ono što sam i do sada stvorila, ja znam da sam se borila sama, za svaki nastup, za sve - priznaje pevačica. Lena je istakla da je publiku pridobila isključivo svojim radom i energijom, a ne lobijima.

- Ljudi su dolazili na moje nastupe zato što su se pre toga dobro proveli. Možda su tad došli slučajno i nisu uopšte ni znali ko sam ja i kako radim, ali kad su me jednom čuli poželeli su da se vrate opet, ja sam tako otvarala sebi uvek nova vrata - bila je iskrena Lena.

"Nisam bila sa Viktorom Živojinovićem, nerviralo me je što me zovu Brenina snajka!"

Za sam kraj razgovora Lena je stavila tačku na višegodišnje novinske natpise da je bila u emotivnoj vezi sa Viktorom Živojinovićem i da je nesuđena snajka muzičke zvezde Lepe Brene.

- Moram da demantujem te naslove, Viktor i ja smo bili prijatelji, jako dobri drugari, nismo nikada bili u emotivnom odnosu. Videla sam naslove "Brenina bivša snajka" i to me je zaista nerviralo, zato što nisam iznosila stvari iz svog privatnog života i onda kao da sam otvorila vrata novinarima da pišu ono što oni pomisle da je tako. Smatrala sam da ljudi treba da me slušaju i da me gledaju zbog moje muzike i zbog onog što zaista smatram da je kvalitetno i vredno - ističe pevačica.

Pevačica je osudila trend u kom privatni život dominira nad umetnošću i objasnila kakvu publiku želi pored sebe.

- Ne volim kad neki ljudi privatni život guraju u prvi plan. Nisam nikad na taj način dobijala svoju publiku i smatram da publika koja mene prati i koja mene voli, da me poštuje zbog mene lično. Uvek se vodim time i bolje imati manju publiku, ali da bar ume da prepozna kvalitet, nego da imaš publiku koja sluša nešto samo zato što je u trendu - zaključila je Lena Čolak u emisiji "Istina ili klik".

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