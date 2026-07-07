Odnos pevačice Male Cane i čak 41 godinu starijeg kolege Andrije Bajića već dugo intrigira javnost, a ljubav je dobila potvrdu u teškom trenutku, kada je pevač juče doživeo moždani udar.

Iako su mnogi stava da je Cana stupila u brak samo radi nasledstva, u periodu Andrijinog ugroženog zdravstvenog stanja je potvrdila da je uz njega, te da nema nikakav interes.

Ipak, supružnici su ranije otvoreno govorili na temu Andrijine imovine i nasledstva.

- Dogovorili smo se, rekla sam mu još na početku da nemam šta da tražim u njihovoj kući. Imam, ako me vole i poštuju, hvala Bogu, poštujemo se. Rekla sam mu: "Andrija, sedi sa decom i rešite to pitanje, jer neću sutra da imam neki problem, to mi nije cilj". Ni u čemu nisam imala cilj - rekla je Mala Cana nedavno.

Imao moždani udar

Pevač Andrija Bajić (88) doživeo je moždani udar, a i dalje nije u najboljem stanju.

- Andrija je jako loše, životno je ugrožen. Otišao je zbog bolničke infekcije zbog katetera, tu je dobio moždani udar. Na urologiji se to dogodilo, prebacili su ga na neurologiju i uključili ga na dijalizu. On je godinama izdržao bez dijalize jer smo se lekar i ja svim naporima trudili da živi što kvalitetnije i da uz pomoć ishrane i suplemenata izbegne dijalizu. Od tada je bio jako utučen. Uradila sam sve što sam mogla da mu pomognem - rekla je Mala Cana.

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