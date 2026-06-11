Podaci Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova iz 2022. godine pokazuju da je u Sremskoj oblasti registrovano 3.254 napuštenih stanova. Na nivou cele Srbije taj broj iznosi 123.584, dok ih je u Vojvodini ukupno 23.750. Srem sa više od tri hiljade praznih nekretnina značajno doprinosi toj statistici.

Stručnjaci ističu da napušten stan ne znači nužno da nema vlasnika. Mnoge nekretnine ostaju prazne zbog nerešenih imovinsko-pravnih odnosa, dugotrajnih ostavinskih postupaka, odlaska vlasnika u inostranstvo ili činjenice da se koriste samo povremeno.

Prema Zakonu o nasleđivanju, pravo na nasledstvo imaju potomci, bračni drug, roditelji, braća i sestre, kao i dalji srodnici. Sud i javni beležnik po službenoj dužnosti nastoje da pronađu naslednike, čak i kada žive van Srbije. Tek kada se iscrpe sve mogućnosti i utvrdi da naslednika nema, nekretnina može preći u vlasništvo Republike Srbije.

Postupak je dugotrajan – sud putem oglasa poziva potencijalne naslednike da se jave u roku od godinu dana. Ako se niko ne pojavi, država stiče imovinu.

Razlozi zbog kojih stanovi ostaju prazni su brojni. Nerešeni nasledni odnosi, dugotrajni sudski postupci, loše stanje objekata, odlazak stanovništva i stanovi kupljeni kao investicija samo su neki od faktora. Stručnjaci napominju da mnoge od ovih nekretnina ipak imaju vlasnike, ali se ne koriste za stanovanje i nisu redovno obilazene.

Podatak da u Sremu postoji više od 3.200 napuštenih stanova pokazuje da pitanje nasleđivanja i korišćenja nekretnina ostaje značajan imovinski problem, posebno u manjim sredinama i seoskim naseljima, piše Mondo.