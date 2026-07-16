Jelena Karleuša izašla je u javnost i govorila o privatnom životu koji izaziva veliku pažnju.

- Kada je reč o mojoj privatnosti, sve je već viđeno, svaki deo mog tela, to više nije ni tabu. Duško nije uspeo da podnese određene stvari. Ne mogu reći da ga razumem, ali sam se borila da brak opstane - pre svega zbog dece. On je divan otac našim ćerkama. I sama sam dete razvedenih roditelja, i nisam želela da moja deca prođu kroz isto, ali desilo se - rekla je Jelena Karleuša u emisiji kod Bojane Lazić.

Pevačica je otkrila i da trenutno nema partnera i da nije u potrazi za ljubavlju:

- Želim da poručim ženama da se ne bore za one koji ih ne vole onako kako one vole njih. Nemam novog partnera, niti imam bilo koga. Ne bih volela ponovo da se zaljubim, ne želim da gubim vreme na emocije koje dajem pogrešnim ljudima. Na silu neću biti ni sa kim. Kombinacije svi imamo, ali prava ljubav više nije moj prioritet - bila je iskrena pop diva.

Sa druge strane Jelenin bivši suprug Duško Tošić nije se oglašavao po pitanju pevačicinih reči i tvrdnji.

Podsećanja radi, što je bio prvi i poslednji put da se oglašava na temu razvoda od Jelene Karleuše.

- Nakon 16 godina braka sporazumno sam se razveo od majke moje dece Jelene. Sporazum je sastavljen obostrano i na zadovoljstvo svih, a najviše se odnosilo na budućnost naše dece što je nama najbitnije. Sva naša zajednička nepokretna imovina smo se dogovorili da pripadne našim ćerkama Niki i Atini. Takođe, svaka obaveza mene kao oca i muške figure se podrazumeva. Meni je najbitnija stavka bila da mogu da provodim vreme sa našom decom kad god poželim i kad god sam u prilici. Što se tiče mog i Jeleninog odnosa, normalno je kada se razvod dešava da postoji i ljutnje i varnica, ali ja se nadam da će i to prestati jednog dana. Smatram da je Jelena dobra majka i dobar drug i voleo bih da ostanemo prijatelji i imamo dobar odnos zbog naše dece. Jeleni želim sve najbolje i uvek ću biti tu za majku svoje dece kao i za svoju decu. Sve ružne stvari treba da ostanu iza nas i da jedino naša deca budu centar našeg sveta kao što jesu. Veliki pozdrav, Duško - pisalo je u saopštenju koje je objavio Duško Tošić na Instagramu u septembru 2024. godine.

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