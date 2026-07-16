Pevačica Stanojka Mitrović Ćana prisustvovala je jednoj manifestaciji, gde je govorila o nedavnom koncertu na Tašmajdanu, velikoj transformaciji, ali i smrti kolege Andrije Bajića.

Ćana je nedavno smršala 15 kilograma, a otkrila je da je do željene linije došla uz pomoć keto ishrane, zbog čega je, kako kaže, promenila životne navike i oseća se mnogo bolje.

Govoreći o koncertu na Tašmajdanu, nije krila emocije.

- Kao da smo svi bili jedna velika familija na tom koncertu, kao da smo svi došli na jedno veliko veselje. Stavrno moram svima da se zahvalim.

Ćana se dotakla i tužne priče Male Cane nakon smrti Andrije Bajića, istakavši da je pokojnog pevača izuzetno cenila i poštovala kao čoveka i umetnika.

- Znam. Ne znam šta bih rekla, možda je malo previše... Andrija je bio sjajan lik i čovek koji je svakako zaslužio poštovanje. Jedan sam od pevača koji je uradio njegovu pesmu "Nad izvorom vrba se nadnela" pošto je Ljuba Kešelj meni ponudio da uradimo jedan album na kome su sevdalinke. Tu se nalazila i ta poema i njemu je bilo mnogo drago kada ga je Ljuba pitao, rekao je da će mu biti čast i zadovojstvo da to otpevam. Saučešće njegovoj porodici i svima koji su ožalošćeni. Život je takav da niko nije večan. On je stvarno doživeo lepe godine, iako ne žalimo godine već žalimo čoveka. Sahranjujemo drage ljude, a ne godine.

Pevačica je prokomentarisala i čestu zabunu u medijima zbog sličnosti njenog nadimka sa imenom pevačice Male Cane.



- Misim da ima godinu dana ili 7-8 meseci, ona je žena imala neki srčani problem i objavljeno je da je "Ćana imala moždani". Dobila sam milion poruka i poziva iz inostranstva, jer su ljudi mislili da sam to ja. Sad, nisam ni bila upućena da je ona imala problem i samim tim mi nije bilo jasno zašto su se ljudi toliko podigli. Tek posle me je neko od kolega nazvao i objasnio mi je da je reč o zabuni. Neki čak ni meni ne stave to Ć. Ona žena čak i nije toliko prisutna, ona je radila u udruženju i mislim da radi i dalje tamo. Nju znam iz dolazaka tamo. Viđala sam ih zajedno, uvek smo se pozdravjali - rekla je pevačica.

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