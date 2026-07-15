Pevačica Kaja Ostojić otvorila je vrata svoje hotelske sobe i govorila o privatnom životu, ćerki koja živi u Americi, estradi, ali i reperu Dragomiru Despiću Desingerici.

Na početku razgovora otkrila je da je očekuje dinamičan dan ispunjen brojnim obavezama.

-Izvolite, uđite, ćao. Danas imam više uloga. Član sam žirija na izboru za mis, zatim se selim na binu, gde, kako su mi rekli, primam nagradu. Kažu da je za životno delo, pazite, u 42. godini. Mislim da moja najveća dela tek dolaze. Od septembra počinje jedna potpuno nova era u mojoj karijeri - rekla je kroz osmeh.

Osvrnula se i na iskustva sa domaće estrade, priznajući da je tokom karijere prošla kroz brojne izazove.

-Na svojoj koži osetila sam i lepe i ružne strane estrade. Zbog toga se družim sa veoma malim brojem ljudi iz javnog života, a sa nekima sam čak i kuma. Sve ih možete nabrojati na prste jedne ruke. Od svih mojih pesama, "Ona nekad" mi je i dalje omiljena - istakla je pevačica.

Pevačica otkrila detalje o odnosu sa naslednicom koja živi u Majamiju

Posebno emotivno govorila je o ćerki, koja danas živi u Majamiju.

-Oduvek smo imale otvoren odnos i veoma sam ponosna na nju. U mnogo čemu me je čak i nadmašila. Pre nekoliko dana dobila je zelenu kartu, ima i belgijski pasoš, tako da mislim da bolji posao kao majka nisam mogla da uradim. Živi u najlepšem delu Majamija, okružena ljudima koji je mnogo vole. Nedostaje mi, ne samo kao ćerka, već i kao saradnik, jer zna da radi gotovo sve. Za mene će zauvek ostati dete, naročito kada pogreši, pa je izgrdim - rekla je kroz smeh Kaja.

Dodala je da im vremenska razlika često otežava komunikaciju.

-Zbog razlike u vremenskim zonama nije lako da uskladimo razgovore. Planiram da je posetim u martu. Smatram da bi deca trebalo da počnu da rade čim postanu punoletna - poručila je.

Komentarisala Desingericine nastupe i otkrila šta misli o njegovim potezima

Tokom razgovora komentarisala je i nastupe Dragomira Despića Desingerice, koji je poznat po tome što publici na koncertima mašinicom skraćuje kosu.

-To je baš kulturno i fino... - našalila se, pa nastavila:

-Iskreno, mislim da je to još i najbenignija stvar koju radi. Čini mi se da je u međuvremenu malo skrenuo sa tog puta i počeo da radi i neke bolje stvari. Evo, šiša klince, odrasta i kultiviše se - konstatovala je uz osmeh.

"Bilo bi mu poslednje"

Na pitanje da li bi njemu dozvolila da je ošiša, odgovorila je u svom prepoznatljivom stilu.

-Ne bih mu to dozvolila. Kada bi to uradio, bilo bi mu poslednje - poručila je kroz smeh.

Za kraj je otkrila i kako od milja oslovljava supruga.

-Zovem ga: "Bubo", "živote", "srećo"... Nekad ga zovem i "mraviću" - priznala je za Blic.