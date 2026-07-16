Prema pisanju hrvatskih medija, more se oko 23 časa prvo podiglo za više od 30 centimetara i izlilo na rivu, da bi se potom naglo povuklo oko 60 centimetara ispod uobičajenog nivoa, zbog čega su pojedini čamci dotakli morsko dno, preneo je Indeks.

„Na donjem delu rive more se podiglo oko 30 centimetara, a na drugom delu desetak. Najviše su bili iznenađeni turisti koji ovu pojavu verovatno prvi put vide. Nekima je more bilo do kolena i bežali su pred naletom vode“, rekao je svedok.

Nakon toga usledila je nagla oseka, pa su pojedini brodovi ostali toliko plitko da su dodirivale morsko dno.

„Svakako veoma zanimljiv prizor usred leta“, zaključio je očevidac.

Nagle promene nivoa mora zabeležene su i u drugim delovima Jadrana, od Istre do srednjodalmatinskih ostrva.

U Puli se more izlilo na rivu, dok je slična pojava registrovana i na nižim delovima obale u Zadru.

Nevreme je prethodno zahvatilo otvoreno more severnog i srednjeg Jadrana, nakon razvoja snažnog grmljavinskog sistema nad severnom Italijom.

Na zadarskom području zabeleženi su jaki udari vetra, više intervencija vatrogasaca zbog oborenih stabala i grada, a jedna jedrilica se prevrnula na rivi.

Stručnjaci navode da je meteocunami posledica naglih promena vazdušnog pritiska koje izazivaju oscilacije nivoa mora, a najizraženiji je u dugim i plitkim uvalama otvorenim prema smeru dolaska talasa.