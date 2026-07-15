Pevačica Lena Čolak bila je gošća naše emisije "Istina ili Klik", gde je progovorila o novim pesmama "Rokada" i "Pozdravi je", saradnji sa Goranom Ratkovićem Raletom, ali i glasinama da je starijoj koleginici Maji Berović preotela numeru. Lena je najpre istakla da je prezadovoljna kako su nove pesme prošle kod publike, a potom se direktno osvrnula na navode o "otimanju" pesme.

- Nisam nikome otela pesmu. Pesma je završila tu gde je i trebala da bude. Mislim da je ta pesma mene čekala i da će tek doći do srca publike, zato što je stvarno kvalitetna pesma - jasna je bila Lena, a na pitanje da li je Maja zapravo odustala od numere, odgovorila je:

- Verovatno da jeste, pesma je bila slobodna u trenutku kada sam je ja čula i kada sam rekla: "To je to, ta pesma je moja, ne zanima me." Na prvo slušanje sam znala da ću uzeti tu pesmu.

Pevačica je otvoreno prokomentarisala i to kako funkcioniše estradno tržište kada su u pitanju najveći hitovi.

- Najbolje pesme uvek idu do ljudi koji su u najvećoj popularnosti, u najvećem hajpu, i prosto se te pesme čuvaju za izvođače koji su u tom trenutku najaktuelniji - otkrila nam je Lena.

"Ana i Rale su mi prelep par"

Lena ne krije oduševljenje saradnjom sa hitmejkerom Goranom Ratkovićem Raletom, sa kojim priprema i novi album, a otkrila je i kako izgledaju momenti kada u studio ušeta njegova partnerka Ana Nikolić.

- Rale je jako kreativan, on je genije, čovek koji može nezamislivo. Znamo koliko je samo on hitova napravio, pogotovo hitova koji se slušaju od pre 20, 30 godina. Zaista jedan kvalitetan kompozitor i neko sa kim ja zaista volim da radim, zato što smo na tom kreativnom nivou kliknuli - rekla je pevačica, pa se osvrnula na dolaske Ane Nikolić u studio tokom rada na pesmama.

- Jeste, bila je nekoliko puta i ona u studiju, sa njom je uvek zanimljivo. Više ne snimamo, ne radimo ono što smo započeli, zato što je ona toliko interesantna osoba i duhovita da prosto zaboravimo na posao, tu su uvek neke zanimljive priče. Mislim da su njih dvoje lep par, sad ne znam, po novinama šta se piše, što se mene tiče, oni imaju moju podršku - rekla je Lena.

Na pitanje da li je prisustvovala nekim njihovim međusobnim prepirkama u studiju, Lena je postavila jasnu granicu.

- Da su se dešavali sukobi, ja tebi to ne bih nikad rekla. Ne bih volela da neko priča o mojim privatnim stvarima, a ne da ja pričam o nečijim. To što oni hoće, oni to neka iznose u javnost. Što se mene tiče, nije moja stvar da takve stvari komentarišem - zaključila je Lena za Alo!

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