Aktuelni učesnici Elite 9, Maja Marinković i Asmin Durdžić, već nedeljama prolaze kroz turbulentan period u vezi, a nakon jučerašnje žestoke svađe oglasila se i ekipa koja vodi njegov Instagram profil dok se nalazi u Beloj kući.

Nakon što je, posle šest meseci boravka u rijalitiju i ulaska njegove bivše verenice Stanije Dobrojević, uspeo da započne odnos sa Majom, činilo se da je među njima počela nova ljubavna priča.

Ipak, njihova idila nije dugo trajala, pa su ubrzo usledili brojni sukobi i burne rasprave.

Njih dvoje su zbog čestih svađa postali jedan od najkomentarisanijih parova u rijalitiju, a reči koje su jedno drugom upućivali privukle su veliku pažnju javnosti.

Asminovi saradnici prozvali Marinkovićevu i pomenuli njenu majku

Tokom jučerašnjeg dana došlo je do novog incidenta u hotelu, kada je Maja u naletu besa lomila stvari koje su joj se našle pri ruci.

Zbog nastale situacije reagovalo je obezbeđenje, koje je bilo prisutno u velikom broju, dok je sukob između partnera kulminirao.

Nakon svega, administratori Asminovog Instagram naloga oglasili su se putem njegovih profila i uputili kritike na njen račun, ali i njene majke.

-Hoće, evo sve leti... Što tebi tvoja kad nije napravila?! - napisali su oni, aludirajući na bolnu životnu priču Marinkovićeve, koja je ranije govorila o tome da ju je majka napustila kada je bila mala.

Pored toga, objavili su i fotografiju kojom su pokušali da prokomentarišu njen fizički izgled, na kojoj su prikazani steznici za zadnjicu i grudi, veštačke trepavice i perika. Na taj način su želeli da aludiraju na estetske korekcije i promene koje je imala tokom godina.

Nakon sukoba koji je potresao Belu kuću, za medije se oglasila i Asminova majka Mevlida Durdžić, koja nije krila razočaranje zbog svega što se dogodilo.

-Baš sam izgubljena! Je l' vi vidite ovu ludnicu?! Žena je stvarno spremna za ludnicu. Ne znam šta hoće i zašto mene toliko provocira, psuje i vređa. Nikada je nisam uvredila, uvek sam govorila da tu ne vidim ništa dobro i da nisam za tu vezu. Pa ko će biti za tu vezu?! - rekla je Mevlida.

Osvrnula se i na Takija Marinkovića, Majinog oca, ističući da ga nikada nije pominjala u negativnom kontekstu.

-Taki prvo treba da poradi na svojoj ćerki, da je nauči i savetuje. Tako i ja mogu da razgovaram sa svojim sinom. Nikada ne opravdavam ono što je loše izgovorio, kada vređa decu, mrtve, očeve i majke. Uvek ga kritikujem, ali ne mogu da doprem do njega i kažem mu: "Asmine, sine, to ne smeš da radiš!". Mora da se izvini svakome koga je uvredio - poručila je ona.

Dodala je da ne želi da na uvrede odgovara istom merom, jer to, kako kaže, nije njen način ponašanja.

-Da joj sada sve vratim istom merom, to nije moj nivo. Ona je, po mom mišljenju, neko ko ima ozbiljan problem sa ponašanjem. Ako Bog da, doći ću na finale da dočekam svog sina. Ne dolazim da se svađam, tučem ili pravim incidente. Nikada nisam bila osoba koja traži sukobe, a pogotovo ne bih želela da se to dogodi na dan finala. Tamo postoji obezbeđenje i policija, ukoliko neko pokuša da me napadne. Ne idem u Beograd da se svađam i tučem, ali ona preti i Aneli preti - zaključila je za Pink.