Bivši hrvatski saborski poslanik Ante Prkačin izazvao je brojne reakcije nakon gostovanja u jednom podkastu, gde je izjavio da bi, kako kaže, radije video osobu poput predsednika Srbije Aleksandra Vučića na čelu hrvatske politike nego aktuelnog premijera Andreja Plenkovića.

- Da budala kaže što misli, a pametan čovek misli o onome što govori. Ovo nije najpopularnije i najkorisnije reći, ali ću ja to reći. Puno bih bio srećniji da hrvatsku politiku vodi tip poput Aleksandra Vučića, a ne poput Andreja Plenkovića - rekao je Prkačin.

Nakon toga je nastavio kritiku hrvatske vlasti, posebno se osvrnuvši na politiku prema srpskoj zajednici u Hrvatskoj.

Govoreći o položaju Srba u Hrvatskoj, Prkačin je izneo svoje viđenje istorijskih okolnosti i odnosa između Hrvata i Srba, navodeći da, prema njegovom mišljenju, današnji hrvatski Srbi treba da imaju sva građanska prava.

- Hrvatski Srbi moraju od nas, kao evropskog i civilizovanog naroda, dobiti sva prava. Tu nema dileme. Ne treba ih dirati, neka žive na miru - rekao je on.

Prkačin je tokom razgovora izneo i niz istorijskih tvrdnji o poreklu pravoslavnog stanovništva na prostoru Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kao i svoje stavove o četničkom pokretu, Bosni i Hercegovini i odnosima u regionu.

Njegove izjave izazvale su veliku pažnju i brojne reakcije na društvenim mrežama.