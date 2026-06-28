Pevač i frontmen grupe Twins, Nebojša Kostrešević, otvoreno je progovorio o jednom od najtežih perioda svog života, razvodu od druge supruge, sa kojom je bio 9 godina u braku, priznajući da ga je upravo taj životni lom promenio iz korena, te da je u tom periodu nastala jedna od njegovih pesama.

-Posle tog braka sam godinu i po dana bio sam. Nikada pre toga nisam bio sam. Tada sam počeo i dublje da učim Božiji zakon koji sam godinama već proučavao, da upoznajem sebe i svoju prirodu - rekao je iskreno pevač.

Iako je, kako kaže, zbog prirode posla bio okružen brojnim obožavateljkama, nije želeo da ulazi u nove emotivne odnose.

-Nastupao sam u tom periodu, bude puno lepih žena posle nastupa, ja se spakujem i odem. Rešio sam da budem sam. Čak su mi i gazde lokala pisali 'alal ti, kada možeš da odoliš takvim stvarima - priznao je Kostrešević.

-Kada ljudi izlaze iz veza, brakova, moj je savet minimum pola godine biti sam, kako bi spoznao sebe, ali i spoznati šta dalje... - poručio je Neša.

Kako ističe, upravo iz tog perioda nastala je jedna od njegovih najemotivnijih pesama.

-Taj period opisuje najviše pesma "Korak po korak" - rekao je frontmen grupe Twins, otkrivajući da stihovi ove numere predstavljaju njegovu ličnu ispovest o bolu, sazrevanju i putu ka novom životnom početku.

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