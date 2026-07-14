Bez saobraćajnih udesa i težih incidenata, najviše poziva zbog hroničnih zdravstvenih tegoba.

Noć u Beogradu protekla je mirno, bez saobraćajnih udesa i težih incidenata, potvrđeno je u službi Hitne pomoći.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći obavile su ukupno 127 intervencija, od kojih je 29 bilo na javnim mestima.

Najveći broj poziva uputili su hronični bolesnici. Najčešće su pomoć tražili pacijenti sa srčanim tegobama, astmatičari, kao i onkološki pacijenti.

Prema informacijama iz Hitne pomoći, tokom noći nije bilo vanrednih događaja niti težih povreda koje bi zahtevale veći broj hitnih intervencija.